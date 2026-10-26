Mỹ khôi phục hoạt động đại sứ quán tại Venezuela

DW hôm 25/10 dẫn thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela cho biết toàn bộ nhân viên cơ quan này đã trở lại làm việc tại trụ sở ở Thủ đô Caracas.

Đại biện lâm thời Mỹ tại Venezuela John M. Barrett xác nhận việc đưa nhân viên trở lại trụ sở đã hoàn tất sau quá trình cải tạo, khôi phục cơ sở vật chất kéo dài nhiều tháng. Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ làm nhiệm vụ bảo vệ cơ quan đại diện ngoại giao cũng đã được tái lập.

Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela. Ảnh: Facebook/U.S. Embassy, Venezuela

Theo ông Barrett, đại sứ quán hiện đã cung cấp các dịch vụ dành cho công dân Mỹ và sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động lãnh sự trong thời gian tới.

Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, việc tăng cường hiện diện tại Caracas sẽ tạo điều kiện để Washington trực tiếp hỗ trợ người dân Venezuela, thúc đẩy ổn định tình hình và khôi phục các dịch vụ thiết yếu, đặc biệt trong lĩnh vực điện lực và y tế.

Ông Barrett nêu rõ, thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phục hồi kinh tế là những ưu tiên trong giai đoạn hiện nay. Các doanh nghiệp Mỹ đã bắt đầu triển khai hoạt động đầu tư tại Venezuela.

Những động thái trên nằm trong kế hoạch ba giai đoạn của chính quyền Tổng thống Donald Trump, bao gồm ổn định tình hình, phục hồi kinh tế và thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp chính trị, hướng tới tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Trước đó, hồi tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức thông báo nối lại hoạt động của Đại sứ quán Mỹ tại Caracas sau 7 năm đóng cửa. Quan hệ ngoại giao giữa Washington và Caracas bị gián đoạn từ năm 2019, khi Mỹ không công nhận chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro.

Tiến trình khôi phục quan hệ song phương được đẩy nhanh sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela hồi tháng 1, dẫn đến việc ông Maduro bị bắt giữ và đưa sang Mỹ.

Giới chuyên gia nhận định, việc toàn bộ nhân viên ngoại giao Mỹ trở lại Caracas được xem là bước đi tiếp theo trong quá trình bình thường hóa quan hệ song phương, đồng thời tạo điều kiện để Washington tăng cường tiếp xúc trực tiếp với chính quyền lâm thời Venezuela.