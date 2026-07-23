Mỹ ấn định ngày xét xử ông Maduro

Ông Nicolas Maduro bị bắt và dẫn về Mỹ sau một cuộc tấn công hồi tháng 1/2026. Ảnh Flickr.

Thẩm phán Mỹ Alvin Hellerstein ngày 22/7 đã quyết định phiên tòa xét xử vợ chồng ông Maduro sẽ chính thức diễn ra vào ngày 1/6/2027. Quyết định về thời gian này được đưa ra dựa trên sự thống nhất của luật sư từ cả hai phía. Hiện tại, cả ông Maduro và bà Flores đều không đưa ra yêu cầu xin bảo lãnh tại ngoại.

Tại phiên điều trần kéo dài 15 phút, cả hai bị cáo đều giữ im lặng. Trước đó, ông Maduro và phu nhân đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy, đồng thời phủ nhận tính hợp pháp của phiên tòa này.

"Tôi không có tội. Tôi là một người đàn ông tử tế, là tổng thống hợp hiến của đất nước tôi", ông Maduro từng tuyên bố đanh thép trong phiên luận tội hồi tháng 1.

Luật sư đại diện cho ông Maduro, ông Barry Pollack, cho biết đội ngũ pháp lý dự kiến sẽ đệ đơn thách thức tính hợp pháp của cuộc đột kích quân sự nhằm bắt giữ và đưa thân chủ của ông đến Mỹ để xét xử.

Phát biểu trong phiên tòa ngày 22/7, luật sư Pollack khẳng định bước đi đầu tiên của họ là phản đối vụ án dựa trên nguyên tắc quyền miễn trừ quốc gia. Nếu lập luận này được tòa án chấp thuận, ông Maduro sẽ không phải tiếp tục hầu tòa.

Hiện tại, ông Maduro đang phải đối mặt với 4 tội danh, trong đó bao gồm âm mưu "khủng bố ma túy" và âm mưu nhập khẩu cocaine. Nếu bị kết án, ông có thể phải nhận mức án cao nhất là tù chung thân.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng biện minh cho cuộc đột kích vào thủ đô Caracas hồi tháng 1/2026. Phía Mỹ cáo buộc ông Maduro đã lợi dụng cương vị nguyên thủ quốc gia để tham gia vào một âm mưu buôn lậu cocaine quy mô lớn vào Mỹ.

Washington gọi cuộc tấn công này là một "chiến dịch thực thi pháp luật có mục tiêu", xuất phát từ một hồ sơ hình sự đã được lập ra từ 6 năm trước. Tuy nhiên, hành động này đã bị nhiều học giả pháp lý quốc tế lên án và coi là vi phạm luật pháp quốc tế.

Về phía Caracas, giới chức Venezuela cho biết cuộc tấn công quân sự của Mỹ đã khiến 83 người thiệt mạng. Giới quan sát nhận định, chính quyền Trump thường xuyên viện dẫn các mối lo ngại về nạn buôn lậu ma túy như một công cụ để củng cố sức ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh.

Kể từ sau khi ông Maduro bị bắt giữ, vị trí lãnh đạo Venezuela đã được tiếp quản bởi Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez. Dưới sự điều hành của bà Rodriguez, quốc gia này hiện đang có những động thái điều chỉnh chính sách ngày càng sát với các lợi ích của nước Mỹ hơn.