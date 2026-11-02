Tham ô 79 tỷ đồng, nữ đại gia Chu Thị Thành nói lời ân hận

Ngày 2/11, TAND TP Hà Nội đưa 23 bị cáo trong vụ án Tham ô tài sản; In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước; Trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Theo cáo buộc, Công ty Thiên Minh Đức có vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng, với 3 cổ đông góp vốn, gồm: Chu Thị Thành: 77,15%, Chu Đăng Khoa (con trai bà Thành): 22,77% và Vương Đình Quán: 0,08%; ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng.

Công ty này có 3 chi nhánh trực thuộc tại Nghệ An, Hà Nội, Hải Phòng và 2 kho chứa xăng dầu. Hai Phó Tổng giám đốc là Mai Anh Tuyên (phụ trách kinh doanh khu vực miền Bắc và kho Hoàng Huy) và Lê Thanh An (phụ trách kinh doanh khu vực miền Trung, miền Nam và kho DKC Nghi Thiết).

Bị cáo Chu Thị Thành trả lời thẩm vấn tại tòa. Ảnh: CTV

Ban lãnh đạo Tập đoàn Thiên Minh Đức thừa nhận hành vi phạm tội

Tại tòa, bị cáo Chu Thị Thành thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội để tham ô, chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức như cáo buộc của VKS. Bà Thành cũng đã chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn GTGT bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Bị cáo Thành cho rằng lúc mua bán hóa đơn là do dịch bệnh Covid 19. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã cho bị cáo đối chiếu các số liệu, bị cáo đồng ý với số liệu trong cáo trạng.

“Bị cáo rất ân hận, bị cáo chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của của mình”, bị cáo Thành nói.

Về số tiền thu được từ việc mua bán hóa đơn, bị cáo Thành khai đã chỉ đạo đưa tất cả về công ty.

Bị cáo Mai Anh Tuyên thừa nhận đã làm theo chỉ đạo của bà Thành, giúp nữ đại gia tham ô, chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức hơn 79 tỷ đồng.

Theo lời khai của ông Tuyên, khi làm theo chỉ đạo của bà Thành, bị cáo biết là làm sai, vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm. Cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo thấy rõ hậu quả của những sai phạm mà mình đã gây ra.

Về phần mình, bị cáo Lê Thanh An cho rằng cáo buộc hành vi phạm tội của bản thân là chính xác. Khi thẩm phán, chủ tọa phiên tòa hỏi "Về tội danh mà VKS truy tố, bị cáo có oan ức gì không?", bị cáo An đáp: “Không”.

Theo cáo trạng, làm theo chỉ đạo của bà Thành, bị cáo An và 2 người khác đã xuất khống 153 hóa đơn GTGT bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Trước HĐXX, bị cáo An trình bày bản thân phụ trách pháp chế. Việc mua bán hàng không có hóa đơn không phải do bị cáo đề xuất. Bị cáo chỉ làm theo chủ trương của công ty, chỉ ký theo quy trình.