Venezuela lên tiếng sau khi bị Mỹ tung loạt đòn vào nhiều tàu nghi chở ma túy

Xe tăng Venezuela khai hỏa trong cuộc tập trận mới đây ở đảo La Orchila thuộc vùng biển Caribe. Ảnh: AFP.

“Đây là một cuộc chiến ngầm, và mọi người đều có thể thấy rõ những con người – dù họ có phải tội phạm hay không – đã bị sát hại giữa biển Caribe. Họ thiệt mạng mà không hề có quyền được biện hộ”, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez phát biểu khi tham dự một cuộc tập trận nhằm đáp trả “mối đe dọa quân sự” từ Mỹ.

Tổng chưởng lý Venezuela Tarek William Saab cũng nhấn mạnh rằng “việc sử dụng tên lửa và vũ khí để giết hại những ngư dân tay không tấc sắt trên những con thuyền nhỏ là tội ác và cần phải được Liên Hợp Quốc điều tra”.

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc “yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự của Mỹ tại vùng biển Caribe”.

Đầu tháng này, Mỹ đã triển khai nhiều tàu chiến, tàu đổ bộ cùng chiến đấu cơ F-35, nhiều lần tấn công các tàu Venezuela bị nghi vận chuyển ma túy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/9 tuyên bố hải quân đã giáng đòn tấn công mới phá hủy một chiếc thuyền bị nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe. Đây là lần thứ ba ông Trump công bố các cuộc tấn công, đăng kèm video những chiếc thuyền bị trúng hỏa lực từ lực lượng Mỹ.

Trước đó, Venezuela thông báo khởi động cuộc tập trận kéo dài ba ngày trên đảo La Orchila ở vùng biển Caribe để đáp trả mối đe dọa từ tàu chiến và tàu ngầm hạt nhân Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mới đây cũng kêu gọi người dân tham gia huấn luyện dân quân để “bảo vệ Tổ quốc”. Hôm 18/9, ông Maduro nói quân đội sẽ tổ chức huấn luyện quân sự cho cư dân tại các khu phố nghèo.

Ông Trump đang gia tăng sức ép với ông Maduro, người mà Mỹ không công nhận là tổng thống hợp pháp sau hai lần tái cử "gây tranh cãi".

Ông Maduro cáo buộc Mỹ đang dựng lên “một kế hoạch đế quốc nhằm thay đổi chế độ, dựng nên chính quyền bù nhìn để chiếm đoạt dầu mỏ của Venezuela". Ông nhiều lần tuyên bố Caracas sẽ sử dụng “quyền chính đáng để tự vệ” trước sự gây hấn của Mỹ.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Henrique Capriles – người từng chỉ trích mạnh mẽ ông Maduro – cũng khẳng định ông sẽ không ủng hộ bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của Mỹ. “Tôi vẫn tin rằng giải pháp không phải là quân sự, mà là chính trị”, ông nói.