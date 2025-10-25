Đặc phái viên của ông Putin tiết lộ bất ngờ về khả năng đạt thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine

Đặc phái viên của Điện Kremlin phụ trách hợp tác đầu tư và kinh tế - ông Kirill Dmitriev. Ảnh: Reuters

Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Điện Kremlin phụ trách hợp tác đầu tư và kinh tế, đã phát biểu với CNN ngay sau khi đến Washington ngày 24/10 (giờ Mỹ) để tham dự các cuộc gặp với quan chức Mỹ.

Theo đặc phái viên của ông Putin, “Nga, Mỹ và Ukraine trên thực tế đang ở khá gần một giải pháp ngoại giao”. Tuy nhiên, ông Dmitriev không tiết lộ chi tiết về những nội dung đang được thảo luận.

Cuộc gặp Trump - Putin vẫn có thể diễn ra

Tuyên bố của ông Dmitriev được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã “hủy” cuộc gặp dự kiến với ông Putin tại Budapest, viện dẫn lý do “chưa có tiến triển rõ ràng” trong các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Tuy vậy, đặc phái viên của Điện Kremlin bác bỏ điều này, khẳng định “cuộc gặp chưa bị hủy mà chỉ hoãn lại”, và hai nhà lãnh đạo “nhiều khả năng sẽ gặp nhau vào một thời điểm khác”.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố ông và ông Putin sẽ gặp trong “thời gian sớm nhất” để bàn về việc chấm dứt xung đột, nhưng Moscow vẫn tỏ ra cứng rắn, tiếp tục yêu cầu Kiev nhượng lại thêm lãnh thổ trước khi có thể tiến tới ngừng bắn.

Đã khác trước

Theo ông Dmitriev, dù lập trường của Nga không thay đổi, nhưng phía Ukraine đang cho thấy dấu hiệu mềm mỏng hơn, và đây có thể là “chìa khóa” mở ra cơ hội đối thoại.

“Đó là một bước đi lớn của ông Zelensky khi thừa nhận rằng vấn đề nằm ở các đường giới tuyến hiện nay trên chiến trường. Trước đây, ông ấy từng yêu cầu Nga phải rút quân hoàn toàn”, ông Dmitriev nói. “Vì vậy, tôi cho rằng chúng ta đang ở tương đối gần một giải pháp ngoại giao có thể đạt được”.

Sự thay đổi này cũng trùng khớp với thông tin mà Reuters tiết lộ trong tuần qua, khi dẫn lời các nhà ngoại giao châu Âu cho biết Liên minh châu Âu đang làm việc với Kiev để đề xuất một kế hoạch ngừng bắn dọc theo các đường giới tuyến hiện tại, đồng thời thúc giục Mỹ tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong tiến trình đàm phán.

Giữa lúc Mỹ áp lệnh trừng phạt mới

Chuyến đi của ông Dmitriev diễn ra giữa lúc Washington vừa công bố lệnh trừng phạt mới nhắm vào hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga - động thái được cho là nhằm gia tăng sức ép lên ông Putin.

Dù vậy, đặc phái viên của ông Putin khẳng định đối thoại giữa Moscow và Washington vẫn sẽ tiếp tục, miễn là “lợi ích của Nga được tôn trọng”.

Ông Dmitriev cũng dự đoán các biện pháp trừng phạt mới sẽ “phản tác dụng”, nói rằng: “Chúng chỉ khiến giá xăng tại các trạm xăng ở Mỹ tăng cao hơn”.

Theo Axios, ông Dmitriev dự kiến sẽ gặp đặc phái viên của ông Trump – doanh nhân Steve Witkoff – tại Miami vào ngày 25/10 (giờ Mỹ), và “một số nhân vật khác” mà ông không nêu tên.