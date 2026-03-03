Bắt khẩn cấp 3 đối tượng đánh tài xế xe tải nhập viện ở Hải Phòng

Ngày 3/3, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng: Nguyễn Thành Công (SN 1992); Nguyễn Ngọc Mười (SN 1983) và Trần Duy Thăng (SN 1986, cùng trú phường An Hải) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ba đối tượng trên bị bắt giữ do có liên quan vụ việc tài xế xe tải bị nhóm người hành hung, tại khu vực tổ dân phố Giữa Lương Quy, phường An Dương (TP Hải Phòng), xảy ra hai ngày trước.

3 đối tượng tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/3, anh L.X.T (SN 1992, ở phường Phù Liễn) điều khiển xe tải lưu thông qua tổ dân phố Giữa Lương Quy (phường An Dương) thì gặp ô tô Mazda CX5, đuôi xe có dán chữ “Bê tông Đức Minh SĐT: 0936811xxx – Vùng nguyên liệu, chọn niềm tin” đỗ giữa đường.

Nam tài xế xe tải đỗ xe vào bên phải đường để nhường cho ô tô Mazda CX5 đi. Tuy nhiên, tài xế lái CX5 hạ cửa kính, nhổ nước bọt về phía anh L.X.T và lái xe đỗ vào lề đường.

Hai tài xế lời qua tiếng lại, 3 người ngồi trong chiếc Mazda CX5 xuống đánh anh L.X.T dẫn đến bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Hình ảnh ghi lại vụ tài xế bị nhóm thanh niên đánh chảy máu mũi ở Hải Phòng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường An Dương xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan.

Lực lượng chức năng đã triệu tập tài xế và 3 người ngồi trên ô tô Mazda CX5 lên trụ sở cơ quan công an làm rõ. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ.