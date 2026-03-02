Iran khai hỏa loạt tên lửa mới, bác tin 'muốn đàm phán' với Mỹ
Theo thông tin mới nhất, Iran vừa khai hỏa loạt tên lửa mới nhằm vào Israel để đáp trả vụ tấn công của Mỹ và Israel. Bên cạnh đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran cũng đưa ra tuyên bố "sẽ không đàm phán" với Washington.
Cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) diễn ra hôm 1/3, một ngày sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran.
Tổng thư ký LHQ António Guterres đã lên án các cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ và Israel cũng như những cuộc tập kích trả đũa sau đó của Iran, gọi đó là vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của một số quốc gia trong khu vực.
"Tôi kêu gọi tất cả các bên nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả Hiến chương LHQ, bảo vệ thường dân và đảm bảo an toàn hạt nhân. Chúng ta hãy hành động có trách nhiệm và cùng nhau cứu vãn khu vực và thế giới khỏi bờ vực thẳm", ông Guterres phát biểu.
Trang Baijiahao Baidu đưa tin, trong cuộc họp báo chiều 2/3 (giờ Bắc Kinh), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh xác nhận một công dân nước này đã thiệt mạng ở thủ đô Tehran, Iran do xung đột quân sự. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến nạn nhân và gia đình của người này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ đạo Đại sứ quán tại Iran hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng và thân nhân của họ”.
Bà Mao Ninh sau đó tiết lộ, tính đến nay, đã có hơn 3.000 công dân Trung Quốc được sơ tán khỏi Iran. Đồng thời, nhân viên các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở những quốc gia tiếp giáp Iran đã được điều động đến cửa khẩu biên giới để hỗ trợ công dân di tản.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani ngày 2/3 khẳng định Tehran “sẽ không đàm phán với Mỹ”, bác bỏ thông tin rằng ông đã liên lạc với Washington qua các bên trung gian để nối lại thảo luận. Theo ông Ali Larijani, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy cả khu vực Trung Đông vào sự hỗn loạn với “những hy vọng sai lầm”.
“Giờ đây, nhà lãnh đạo Mỹ đang lo lắng về những thương vong hơn nữa của binh sĩ Mỹ. Với những hành động ảo tưởng của bản thân, ông ấy đã biến khẩu hiệu 'Nước Mỹ trên hết' thành 'Israel trên hết' và hy sinh binh sĩ Mỹ cho những tham vọng thèm khát quyền lực của Israel… Các lực lượng Iran không khơi mào xung đột”, CNN dẫn bài đăng trên mạng xã hội X của ông Larijani.
Ngoài ra, trong bức thư gửi đến Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 2/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết rằng trong một loạt hành động gây hấn vô cớ và phi lý đối với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Iran, Mỹ và Israel đã “cố tình nhắm đến giới chức cấp cao của một quốc gia thành viên độc lập trong Liên Hợp Quốc”.
CNN dẫn một đoạn trong bức thư viết: “Vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran là một cuộc tấn công mang lại hậu quả nghiêm trọng và sâu rộng, mà những kẻ thực hiện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Điều này không làm mất đi quyền bất khả xâm phạm và vốn có của Iran trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và người dân của mình, hoàn toàn phù hợp với Điều 51 của Hiến chương LHQ”.
Theo CNN, quân đội Israel ngày 2/3 cho biết, Iran đã phóng một loạt tên lửa mới nhằm vào Israel.
"Các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, đồng thời nói thêm rằng các cảnh báo ban đầu đã được gửi đến các thuê bao điện thoại di động tại những khu vực bị ảnh hưởng.
Đoạn video được hãng thông tấn FARS của Iran đăng trên mạng Telegram cho thấy các máy bay không người lái (UAV) cảm tử của nước này đang được xếp ngay ngắn bên trong một căn hầm do Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) quản lý.
Quốc kỳ Iran và ảnh của cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei được treo trên một số bức tường của căn hầm. Đoạn sau của video ghi lại cảnh các UAV cùng tên lửa được lực lượng vũ trang Iran phóng đi và hướng đến những vị trí mà FARS mô tả là “các căn cứ quân sự Mỹ”.
Nguồn: FARS news
Trả lời phỏng vấn chương trình ABC This Week phát song hôm 1/3, Thượng nghị sĩ Adam Schiff thuộc đảng Dân chủ Mỹ nói dù Iran “tệ” đến thế nào đi nữa, nước này cũng “không phải là mối đe dọa tấn công sắp xảy ra với Mỹ”.
“Iran chưa khôi phục lại chương trình hạt nhân và không có tên lửa nào của họ đủ khả năng tấn công nước Mỹ. Hoàn toàn không có cơ sở nào để tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn như vậy, với mục tiêu thay đổi chế độ. Một mối lo ngại ở đây là chúng ta đã ‘giải thoát’ những yếu tố trong khu vực Trung Đông mà Mỹ không thể kiểm soát”, ông Schiff bày tỏ.
Ông Schiff khẳng định Tổng thống Trump đã không xin phép Quốc hội Mỹ khi phát động chiến dịch quân sự chống Iran. Theo chính khách này, các nghị sĩ Mỹ cần bỏ phiếu về Nghị quyết Quyền hạn chiến tranh do ông và các nghị sĩ khác như Tim Kaine, Rand Paul và Chuck Schumer đệ trình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/3 đã đưa ra đánh giá về chiến dịch quân sự của nước này tại Venezuela và những gì đang diễn ra tại Iran, nhận định đây có thể là một hình mẫu cho quá trình chuyển giao quyền lực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT
"Kịch bản của chúng tôi tại Venezuela là hoàn hảo. Sau khi Tổng thống Maduro bị bắt giữ, bộ máy lãnh đạo của Caracas vẫn hoạt động ổn định. Mọi người đều giữ nguyên vị trí của họ, chỉ trừ 2 người", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với báo New York Times. Tuy vậy, ông cho rằng quá trình chuyển giao ở Iran có thể khác biệt so với những thay đổi hạn chế ở Venezuela, vì đã có ít nhất 48 lãnh đạo cấp cao của Tehran thiệt mạng tính tới thời điểm hiện tại.
"Tôi có 3 ứng cử viên rất tốt để lãnh đạo Iran. Nhưng trước hết hãy tập trung hoàn thành công việc", ông Trump trả lời khi được hỏi về danh tính của người đứng đầu chính quyền Tehran trong tương lai.
Tổng thống Mỹ cũng để ngỏ khả năng người dân Iran tự thay đổi chính quyền. "Điều đó tùy thuộc hoàn toàn vào người dân Iran. Họ đã nói về vấn đề này trong nhiều năm và giờ đây họ đã có cơ hội", ông Trump nói.
Theo Tân Hoa xã, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày tuyên bố đã có 560 binh lính Mỹ thiệt mạng và bị thương khi các căn cứ quân sự của Washington ở Bahrain bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo. IRGC cũng cho biết đã không kích căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait, khiến cơ sở này hoàn toàn tê liệt.
Cùng ngày, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin 6 sĩ quan thuộc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã thiệt mạng trong một chiến dịch pháo kích của IRGC tại Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).
Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mới chỉ xác nhận việc 3 binh sĩ thiệt mạng ở Trung Đông, thấp hơn rất nhiều con số do Iran công bố.
Hôm 1/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận nước này sẽ phải hứng chịu thêm thương vong trong chiến dịch tấn công Iran, nhưng khẳng định sẽ "báo thù" cho những quân nhân đã ngã xuống.
Anh, Pháp và Đức hôm 1/3 đã ra tuyên bố chung cam kết phối hợp với Mỹ cùng các đồng minh khu vực nhằm đối phó với loạt cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran khắp Trung Đông.
Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: EPA-EFE
"Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước các cuộc tấn công thiếu phân biệt và không tương xứng bằng tên lửa của Iran vào các quốc gia trong khu vực. Chúng tôi đề nghị Tehran chấm dứt ngay lập tức các hành động liều lĩnh này. Anh, Pháp và Đức sẽ tiến hành các biện pháp bảo vệ lợi ích của mình và các đồng minh trong khu vực thông qua việc hỗ trợ các hành động phòng vệ cần thiết để triệt tiêu năng lực triển khai tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran", trích tuyên bố chung của Anh, Pháp và Đức.
Trong một tuyên bố riêng rẽ cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết London đã đồng ý với đề nghị của Washington về việc sử dụng các căn cứ quân sự của Anh để tấn công các bệ phóng và kho chứa tên lửa của Iran. Ông Starmer khẳng định Anh sẽ không trực tiếp tham gia các cuộc không kích lãnh thổ Iran. Trước đó, Anh cũng từ chối các yêu cầu của Mỹ về việc tham gia chiến dịch quân sự chống Tehran của Israel.
Theo báo Guardian, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng sớm 2/3 đã tiến hành không kích khu vực ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon để đáp trả việc nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah phóng một số tên lửa vào lãnh thổ Israel.
Thông cáo trên mạng xã hội X của IDF cho hay: “Chúng tôi vừa thực hiện một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào các thành viên cấp cao của tổ chức Hezbollah ở khu vực Beirut. Chúng tôi cũng tập kích một thành viên quan trọng của Hezbollah ở miền nam Lebanon”.
Trước đó, nhóm Hezbollah đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nã tên lửa vào Israel lúc rạng sáng 2/3.
Video: IDF
Đoạn video do Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đăng tải trên mạng xã hội X đêm 1/3 cho thấy trong khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không phận tỉnh Tabriz, miền tây Iran, máy bay không người lái (UAV) của Israel đã phát hiện 2 chiến đấu cơ F-4 và F-5 của Không quân Iran đang chuẩn bị xuất kích. Quân đội Israel ngay sau đó đã thực hiện đòn tấn công, khiến 2 chiến đấu cơ của Iran gần như nổ tung.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng của Iran nhằm gây tổn hại cho chế độ này và đập tan các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel”, IDF nhấn mạnh.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng sớm nay (2/3) cho biết đã bắn chặn thành công một quả tên lửa được phóng từ Lebanon vào lãnh thổ Israel. Hiện chưa rõ ai chịu trách nhiệm về vụ phóng này.
Trước đó, nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah thân Tehran ở Lebanon cảnh báo sẽ thực hiện "nghĩa vụ đáp trả" vụ sát hại Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Nếu Hezbollah nhận trách nhiệm, đây sẽ là vụ phóng tên lửa đầu tiên của nhóm này kể từ tháng 11/2024 khi nhóm đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn Israel, do Mỹ làm trung gian.
Theo CNN, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) ngày 1/3 đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến bất thường, trong đó các ngoại trưởng đã thảo luận về những cuộc tấn công mới nhất của Iran nhằm vào các quốc gia thành viên.
Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ảrập Xêút, GCC lên án các cuộc tập kích vô cớ của Iran vào các nước GCC và nhấn mạnh các quốc gia thành viên "có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ an ninh và sự ổn định. Một số quốc gia GCC là nơi đặt các cơ sở quân sự lớn của Mỹ, khiến họ trở thành trung tâm của cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ và Iran.
GCC là một khối chính trị và kinh tế ở Vùng Vịnh, quy tụ 6 chế độ quân chủ Ảrập giáp Vịnh Ba Tư gồm Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman. Liên minh này phối hợp chặt chẽ về chính sách an ninh, quốc phòng và kinh tế và thường triệu tập các cuộc họp khẩn cấp trong thời kỳ bất ổn khu vực.
Hãng tin CNN dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu hôm 1/3: "Lực lượng của chúng tôi đang dội bom vào trung tâm Tehran với cường độ ngày càng tăng và cường độ này sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Anadolu
Ông Netanyahu nói đã hoàn thành một cuộc đánh giá an ninh cùng các quan chức an ninh của Israel, trong đó “ông đã đưa ra chỉ thị cho phần còn lại của chiến dịch”. Nhà lãnh đạo này thừa nhận "những ngày đau thương" khi đề cập tới các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các thành phố Tel Aviv và Bet Shemesh của Israel trong 24 giờ qua, làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình nạn nhân.
Ông Netanyahu cũng nhắc lại lời ca ngợi dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và hoan nghênh sự hợp tác với quân đội Mỹ nhằm "giáng một đòn chí mạng vào chế độ Iran".
Hãng tin CNN ngày 1/3 trích dẫn 5 nguồn thạo tin tiết lộ các cơ quan tình báo của Mỹ và Israel, gồm cả Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã bí mật theo dõi Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei suốt nhiều tháng để chờ thời điểm tấn công thích hợp. Họ theo dõi các hoạt động hàng ngày của ông Khamenei như sống ở đâu, gặp gỡ ai, liên lạc bằng cách nào và có thể ẩn nấp ở đâu khi đối mặt với mối đe dọa.
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei lúc sinh thời. Ảnh: Anadolu
Tình báo Mỹ và Israel cũng theo dõi các lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao của Iran, những người hiếm khi tụ họp cùng một nơi với Đại giáo chủ Khamenei, người đã nắm quyền lãnh đạo tối cao ở quốc gia Hồi giáo gần 4 thập niên. Vài ngày trước, Mỹ và Israel đã nhận thấy một cơ hội. Các quan chức cấp cao của Iran, bao gồm cả ông Khamenei, đã lên kế hoạch gặp gỡ vào sáng 28/2 tại các địa điểm riêng biệt trong một khu phức hợp ở Tehran, nơi đặt văn phòng của lãnh tụ tối cao, phủ tổng thống và bộ máy an ninh quốc gia Iran.
Một nguồn tin của Israel lưu ý ông Khamenei, người vốn rất thận trọng, dường như cảm thấy sẽ không bị tập kích vào ban ngày nên đã mất cảnh giác. Đây là một cơ hội mà một số quan chức Israel và Mỹ tin không thể bỏ lỡ và kế hoạch tấn công ban đêm đã được điều chỉnh thành ban ngày. Trong một bức thư gửi các phi công thuộc Không quân Israel, Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir đã nêu rõ tầm quan trọng của cuộc tấn công: "Rạng sáng 28/2, chiến dịch Sư tử gầm sẽ bắt đầu. Các bạn được phép tấn công mục tiêu. Chúng ta đang làm nên lịch sử. Tôi tin tưởng các bạn. Chúc tất cả chúng ta may mắn".
Khoảng 6h sáng ngày 28/2, máy bay chiến đấu Israel bắn đầu oanh tạc khu phức hợp lãnh đạo ở Tehran trong loạt tấn công mở màn cho chiến dịch phối hợp với Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/3 cho biết chiến dịch quân sự chống Iran có thể kéo dài 4 tuần và kêu gọi lực lượng an ninh của nước Cộng hòa Hồi giáo này hạ vũ khí. Ông tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Iran, nhưng không nói rõ việc này có diễn ra sớm hay không.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA
Trong một video đăng trên mạng xã hội Truth Social sau đó, ông Trump cảnh báo các hoạt động quân sự chống Iran vẫn tiếp diễn và kéo dài cho tới khi Washington hoàn thành tất cả các mục tiêu đã đề ra.
Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết thêm, 9 tàu chiến và một sở chỉ huy hải quân của Iran đã bị phá hủy “chỉ trong vài phút”. Ông khẳng định Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng toàn bộ bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Tehran đã bị hạ sát.
Ông Trump cũng xác nhận đã có 3 binh sĩ nước này thiệt mạng, 5 người khác bị thương và cảnh báo sẽ có thêm thương vong. Ông cam kết sẽ trả thù cho cái chết của họ và giáng đòn trừng phạt nặng nề nhất.
Hội đồng Bảo An LHQ họp khẩn. Ảnh: UN Photo
Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 1/3, Đại sứ Israel Danny Danon nói chiến dịch quân sự chống Iran là “hành động cần thiết” để ngăn chặn “mối đe dọa hiện hữu”.
Trong khi đó, Đại sứ Mỹ Mike Waltz quả quyết “đây là thời điểm lịch sử đòi hỏi sự minh bạch về mặt đạo đức”, đồng thời khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp ứng được yêu cầu này.
Theo ông Waltz, các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran nhằm hướng tới các mục tiêu “cụ thể và chiến lược”, gồm phá hủy khả năng tên lửa đe dọa các đồng minh của Washington, làm suy yếu các phương tiện hải quân được Tehran sử dụng để gây bất ổn vùng biển quốc tế và phá vỡ bộ máy cung cấp vũ khí cho các lực lượng dân quân ủy nhiệm thân Iran.
“Những hành động này nhằm đảm bảo rằng chế độ Iran không bao giờ, không bao giờ có thể đe dọa thế giới bằng vũ khí hạt nhân”, đại sứ Mỹ nói.
02/03/2026 06:59 AM (GMT+7)