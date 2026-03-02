Iran khai hỏa loạt tên lửa mới, bác tin 'muốn đàm phán' với Mỹ

Hé lộ kế hoạch hạ sát lãnh tụ tối cao Iran của tình báo Mỹ và Israel

Hãng tin CNN ngày 1/3 trích dẫn 5 nguồn thạo tin tiết lộ các cơ quan tình báo của Mỹ và Israel, gồm cả Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã bí mật theo dõi Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei suốt nhiều tháng để chờ thời điểm tấn công thích hợp. Họ theo dõi các hoạt động hàng ngày của ông Khamenei như sống ở đâu, gặp gỡ ai, liên lạc bằng cách nào và có thể ẩn nấp ở đâu khi đối mặt với mối đe dọa.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei lúc sinh thời. Ảnh: Anadolu

Tình báo Mỹ và Israel cũng theo dõi các lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao của Iran, những người hiếm khi tụ họp cùng một nơi với Đại giáo chủ Khamenei, người đã nắm quyền lãnh đạo tối cao ở quốc gia Hồi giáo gần 4 thập niên. Vài ngày trước, Mỹ và Israel đã nhận thấy một cơ hội. Các quan chức cấp cao của Iran, bao gồm cả ông Khamenei, đã lên kế hoạch gặp gỡ vào sáng 28/2 tại các địa điểm riêng biệt trong một khu phức hợp ở Tehran, nơi đặt văn phòng của lãnh tụ tối cao, phủ tổng thống và bộ máy an ninh quốc gia Iran.

Một nguồn tin của Israel lưu ý ông Khamenei, người vốn rất thận trọng, dường như cảm thấy sẽ không bị tập kích vào ban ngày nên đã mất cảnh giác. Đây là một cơ hội mà một số quan chức Israel và Mỹ tin không thể bỏ lỡ và kế hoạch tấn công ban đêm đã được điều chỉnh thành ban ngày. Trong một bức thư gửi các phi công thuộc Không quân Israel, Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir đã nêu rõ tầm quan trọng của cuộc tấn công: "Rạng sáng 28/2, chiến dịch Sư tử gầm sẽ bắt đầu. Các bạn được phép tấn công mục tiêu. Chúng ta đang làm nên lịch sử. Tôi tin tưởng các bạn. Chúc tất cả chúng ta may mắn".

Khoảng 6h sáng ngày 28/2, máy bay chiến đấu Israel bắn đầu oanh tạc khu phức hợp lãnh đạo ở Tehran trong loạt tấn công mở màn cho chiến dịch phối hợp với Mỹ.