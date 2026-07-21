Ông Trump: Thủ tướng Israel sẽ không bị bắt khi ở Mỹ

"Benjamin Netanyahu sẽ không bị bắt dưới bất kỳ hình thức nào khi đang ở Mỹ. Ông ấy đang chiến đấu chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội ngày 20/7, đề cập tới Thủ tướng Israel.

Bình luận của ông Trump đưa ra sau khi Thị trưởng New York Zohran Mamdani cho biết ông đang xem xét liệu chính quyền địa phương có thể bắt giữ Thủ tướng Israel hay không. Ông Netanyahu dự kiến tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tháng 9 tới.

"Chỉ những người đã dẫn dắt Iran vào vòng xoáy chết chóc và hủy diệt chưa từng có mới đáng bị bắt. Đây là vấn đề đáng lẽ phải được các tổng thống tiền nhiệm giải quyết từ nhiều năm trước", ông Trump nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida ngày 29/12/2025. Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn với NY Times được công bố cuối tuần qua, Thị trưởng Mamdani cho biết ông đang thảo luận với bộ phận pháp lý của thành phố về thẩm quyền bắt ông Netanyahu. Ông mô tả Thủ tướng Israel là "tội phạm chiến tranh" và "thuộc về The Hague", đề cập tới trụ sở của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

ICC ban hành lệnh bắt ông Netanyahu vào năm 2024, cho biết họ có cơ sở hợp lý để tin rằng ông Netanyahu phải chịu trách nhiệm về các cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người liên quan đến chiến dịch của Israel ở Gaza.

Trong bài đăng X ngày 19/7, ông Netanyahu đáp trả lời đe dọa của ông Mamdani là chiêu đánh lạc hướng dư luận, cho rằng Thị trưởng New York nên tập trung vào các vấn đề của thành phố.

Những tuyên bố của ông Mamdani cũng vấp phản ứng từ các thành viên đảng Dân chủ ôn hòa và một số thành viên cộng đồng Do Thái của thành phố.

"Việc một lãnh đạo tìm cách chỉ đạo cơ quan cảnh sát dưới quyền bắt giữ đối thủ chính trị là hành xử kiểu các nước thế giới thứ ba. Đó không phải cách một nền dân chủ vận hành", David Greenfield, cựu ủy viên hội đồng thành phố thuộc đảng Dân chủ và giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Do Thái có ảnh hưởng Met Council, nói.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani phát biểu tại Brooklyn ngày 5/7. Ảnh: AFP

Thị trưởng New York ngày 20/7 cho biết chính quyền của ông sẽ tuân theo luật pháp địa phương khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về thẩm quyền pháp lý để bắt giữ ông Netanyahu.

"Quan điểm của tôi là nếu ai đó bị ICC phát lệnh bắt vì những tội ác đã gây ra, điều đó nên được tôn trọng", ông nói.

Tuy nhiên, giới luật sư và học giả pháp lý cho rằng quyền hạn của ông Mamdani để bắt Thủ tướng Netanyahu theo lệnh của ICC là rất hạn chế.

Mỹ không công nhận ICC. Ngoài ra, Đạo luật Bảo vệ Quân nhân Mỹ năm 2002 của liên bang cấm các cơ quan thực thi pháp luật địa phương như Sở Cảnh sát New York hợp tác với quá trình tố tụng của ICC, theo Brian Ginsberg của công ty luật Harris Beach Murtha.