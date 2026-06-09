Ông Trump điện đàm với Thủ tướng Israel lần 2 trong chưa đầy 24 giờ

Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh: Telegraph

Theo Times of Israel, cuộc điện đàm diễn ra trước khi Iran tuyên bố tạm dừng chiến dịch quân sự chống Israel. Hiện chưa rõ hai nhà lãnh đạo đã thảo luận những gì. Ông Netanyahu vẫn chưa bình luận công khai về việc leo thang quân sự với Iran.

Ngoài ra, Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cách thức tiến hành cuộc xung đột mới với Iran. “Chúng tôi đang chờ chỉ thị rõ ràng từ các nhà lãnh đạo chính trị về hướng đi mà chúng tôi sẽ thực hiện”, một quan chức Israel nói với Channel 12.

Một quan chức Mỹ cho hay, trong cuộc điện đàm trước đó vào ngày 7/6, Tổng thống Trump khuyên với ông Netanyahu nên tạm hoãn phát động một cuộc tấn công trả đũa chống lại Iran.

Cách đây ít phút, lực lượng vũ trang Iran tuyên bố chấm dứt các hoạt động quân sự chống Israel. Tuy nhiên, Iran cảnh báo sẽ tấn công mạnh hơn nếu Israel tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Lebanon.

Hãng tin Tasnim đăng tải một tuyên bố của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya với nội dung như sau: "Tiếp sau những hành động gây hấn của Israel ở miền nam Lebanon và vùng Dahiya, vốn được thực hiện với sự hỗ trợ của Mỹ, lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran đã đáp trả mạnh mẽ Israel nhằm hỗ trợ người dân Lebanon bị áp bức".

Quân đội Iran cảnh báo, Israel và những người ủng hộ nước này “nên rút kinh nghiệm” từ phản ứng của Tehran.

Căng thẳng leo thang vào ngày 7/6, khi Israel ném bom thủ đô Beirut của Lebanon bất chấp lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực. Hành động này đã khiến Iran phóng tên lửa vào miền bắc Israel để trả đũa và Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích chống lại Iran.

Trong khi đó, tờ Hayom của Israel đưa tin, Tel Aviv và Washington đã gửi thông điệp tới Tehran, nêu rõ Israel sẽ không tiến hành thêm bất kỳ cuộc tấn công nào nếu Iran không nối lại các cuộc không kích.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social vào sáng sớm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Israel và Iran ngừng giao tranh "ngay lập tức" sau các cuộc không kích ăn miếng trả miếng.