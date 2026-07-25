Cháy nhà ở Hà Nội: 3 người mắc kẹt thoát thân qua lối tầng thượng

Khoảng 11h11 ngày 24/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà dân số 35, ngách 46/72 phố Linh Quang, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 10 xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đồng thời, Đội CC&CNCH khu vực số 7, Đội CC&CNCH khu vực số 8, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Đại đội Phòng hóa (Bộ Tư lệnh Thủ đô) cũng được huy động phối hợp chữa cháy, cứu nạn.

Ba người, trong đó có 2 trẻ em, mắc kẹt trong vụ cháy nhà tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã thoát nạn an toàn qua lối thoát từ tầng thượng sang nhà liền kề (Ảnh Công an TP Hà Nội).

Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định có 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà, gồm chị T.B.T. (SN 1977), cháu B.Q.T. (SN 2012) và cháu B.H.A. (SN 2015). Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng lực lượng tại chỗ và người dân đã nhanh chóng tiếp cận, hướng dẫn các nạn nhân di chuyển từ tầng thượng sang nhà liền kề qua lối thoát nạn thứ hai.

Sau đó, cả 3 người được hỗ trợ đưa xuống khu vực an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe.

Song song với công tác cứu người, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai nhiều mũi chữa cháy, nhanh chóng khống chế đám cháy, ngăn cháy lan sang các công trình lân cận, bảo vệ nhiều phần công trình bên trong ngôi nhà và các nhà liền kề.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.