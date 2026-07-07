Thủ tướng Israel hối thúc Mỹ không bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (bìa trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Ankara vào cuối ngày 6/7 để dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thổ Nhĩ Kỳ coi đây là cơ hội thúc đẩy nỗ lực mua hàng chục động cơ máy bay chiến đấu cũng như khả năng được tái gia nhập chương trình F-35.

Tuy nhiên, ông Netanyahu cảnh báo sẽ là sai lầm nếu Washington trao công nghệ quân sự tiên tiến cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người mà ông Netanyahu cho rằng “đã công khai kêu gọi hủy diệt Israel”.

“Tôi không nghĩ họ nên được cấp F-35 hoặc động cơ cho các máy bay chiến đấu, vì điều đó sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông. Cán cân đó về cơ bản được bảo đảm bởi ưu thế trên không của Israel và sự hiện diện của Mỹ trong khu vực”, ông Netanyahu phát biểu trên Fox News ngày 6/7.

Ông cũng nhắc lại hàng loạt phát biểu chỉ trích Israel gần đây từ các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Ngoại trưởng Hakan Fidan. Trong cuộc phỏng vấn với CNN Türk tuần trước, ông Fidan gọi Israel là “vấn đề của thế giới” và nói rằng quốc gia này “trở thành gánh nặng mà nhân loại không thể tiếp tục chịu đựng”.

Theo cách diễn giải của ông Netanyahu trên Fox News, ông Fidan “đã nói rằng nhà nước Do Thái không còn chỗ đứng trong nhân loại, về cơ bản là phải bị xóa sổ”.

Ông Netanyahu cũng dẫn lý do Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ lực lượng Hamas ở Dải Gaza và không hành động chống lại chế độ Hồi giáo ở Iran, để cho rằng ông Trump không nên giúp Ankara mua F-35.

Tháng trước, ông Trump nói sẽ khiến ông Erdogan “rất hài lòng”, khi được hỏi về mong muốn của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc mua động cơ phản lực F110 và khôi phục quyền tham gia chương trình F-35.

Phó Tổng thống JD Vance sau đó cho biết bất kỳ thương vụ bán máy bay F-35 nào cho Thổ Nhĩ Kỳ đều cần sự chấp thuận của Quốc hội.

“Đây thực sự là vấn đề của Quốc hội, và cần đảm bảo rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã tuân thủ luật pháp Mỹ, để họ có thể nhận được máy bay F-35”, ông Vance nói.

Các nhà phân tích cho rằng Ankara muốn mua động cơ mới để trang bị cho dự án tiêm kích tàng hình KAAN - chương trình quốc phòng chủ lực của nước này, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ muốn gia nhập nhóm các quốc gia có khả năng sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, cùng với Mỹ, Trung Quốc và Nga.

Tuy nhiên, năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, khiến Washington tức giận và dẫn tới việc loại Ankara khỏi chương trình F-35 vào năm 2019.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Netanyahu cũng nhấn mạnh rằng ông vẫn là đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, bất chấp những trục trặc gần đây liên quan đến cuộc chiến với Iran.

“Chúng tôi là những đồng minh tốt nhất. Mối quan hệ của tôi với Tổng thống Trump vẫn rất tốt”, ông Netanyahu nói.

Ông Netanyahu xác nhận kế hoạch gặp ông Trump tại Washington vẫn đang được xúc tiến, nhưng cho biết “hai bên chưa ấn định ngày cụ thể”.

Lần gần nhất hai nhà lãnh đạo gặp nhau là vào tháng 2 tại Nhà Trắng. Theo một số nguồn tin, trong cuộc gặp đó, ông Netanyahu đã thúc giục ông Trump phát động chiến dịch tấn công Iran.