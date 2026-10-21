Tại sao Hà Nội trồng nhiều cây hoa sữa?

Hoa sữa. Ảnh: SKĐS

Mùi hoa sữa từ lâu đã gắn với mùa thu Hà Nội, đi vào thơ ca, nhạc họa. Tuy nhiên, việc trồng quá nhiều tập trung tại một số tuyến phố đã đang ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Trao đổi với Báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội giải thích lý do cây hoa sữa được trồng nhiều tại Hà Nội.

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội, hoa sữa xuất hiện tại Hà Nội từ hơn 100 năm trước, do người Pháp đưa vào trồng trên vỉa hè một số tuyến phố như Quán Thánh, Nguyễn Du... Loài cây này được lựa chọn nhờ khả năng thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu đô thị.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Xây dựng, trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa. Cây hoa sữa được trồng nhiều tại các phố Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Đào Tấn, Quán Thánh, Nguyễn Du, Trần Khát Chân, Lê Thanh Nghị, Trung Hòa, Mễ Trì…

Cây hoa sữa được trồng nhiều tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Ảnh SKĐS.

Đại diện Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội cho biết, hoa sữa là loài cây dễ trồng, lớn nhanh, chịu thời tiết tốt, ít sâu bệnh và không đòi hỏi chăm sóc phức tạp.

Ngoài ra, hoa sữa có thân thẳng, tán lá rộng, xanh quanh năm và phát triển nhanh, tạo bóng mát tốt. Những đặc điểm này phù hợp với tiêu chí phát triển cây xanh đô thị thời điểm đó.

Mùi hoa quá nồng, giải pháp nào để giảm bớt?

Dù gắn liền với mùa thu Hà Nội, cây hoa sữa trồng quá dày, nhất là gần khu dân cư, đang ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội, mùi hoa sữa quá nồng xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thời tiết khô hanh, cây nở hoa đồng loạt và mật độ trồng cây quá dày tại một số vị trí sát khu dân cư.

Hoa sữa thường nở từ tháng 9 đến tháng 12 hằng năm, rộ nhất vào tháng 10 và tháng 11. Hoa mọc thành từng chùm dạng tán ở đầu cành, nở trong khoảng 2-3 tuần rồi tàn dần.

Hà Nội thực hiện việc cắt tỉa cây hoa sữa để giảm mùi hương. Ảnh: SKĐS.

Trước phản ánh của người dân, công ty đã lựa chọn giải pháp cắt tỉa bớt các chùm hoa tại những khu vực tập trung nhiều cây. Việc giảm số lượng hoa giúp hạn chế mùi hương phát tán mà không ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển tự nhiên của cây.

Khảo sát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa

Về kế hoạch điều chỉnh mật độ hoa sữa trên địa bàn thành phố, đại diện Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Sở Xây dựng, đơn vị đã triển khai cắt tỉa gần 600 cây tại những tuyến phố có mật độ trồng dày như Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn, Lê Thanh Nghị, Kim Mã, Quán Thánh...

Về lâu dài, thành phố đang giao các đơn vị liên quan phối hợp khảo sát, lấy ý kiến người dân để xây dựng phương án quy hoạch, di dời hoặc điều chỉnh mật độ cây.

Việc khảo sát tập trung vào những tuyến đường trồng nhiều hoa sữa, khu dân cư đông đúc, khu vực gần trường học, bệnh viện và những nơi người dân phản ánh mùi hoa quá nồng.

Cơ quan chức năng sẽ thống kê cụ thể từng tuyến đường, vị trí, số lượng, tình trạng cây và mức độ ảnh hưởng để xác định những cây cần xử lý.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, chính quyền sẽ lấy ý kiến người dân và tổ dân phố về các phương án như giữ nguyên để tiếp tục chăm sóc, cắt tỉa bớt chùm hoa hoặc di chuyển một phần số cây hiện có, trồng bổ sung, thay thế bằng loài cây phù hợp hơn.

Việc di chuyển, chặt hạ hoặc trồng cây thay thế chỉ được thực hiện khi có phương án cụ thể, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhằm bảo đảm cảnh quan đô thị và môi trường sống của người dân.