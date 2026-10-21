Công viên Lãm Làng ở Bắc Ninh gây sốt trên mạng đã trở lại bình thường

Tối 20/10, công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh duy trì không khí sinh hoạt đông vui, nhộn nhịp nhưng trật tự, nền nếp. Người dân thong thả tản bộ, các gia đình đưa con nhỏ đến vui chơi. Nhiều thanh niên tập luyện thể dục, thể thao và giao lưu sau giờ làm việc.

Đáng chú ý, tình trạng sử dụng loa kéo phát nhạc với âm lượng lớn hay các nhóm nhảy mặc trang phục mô phỏng động vật không còn xuất hiện như những hình ảnh từng lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Trước đó, công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội qua một ca khúc chế lan truyền rộng rãi. Sự xuất hiện của nhiều nhóm thanh thiếu niên hóa trang, quay video, nhảy múa tại đây thu hút sự tò mò của cộng đồng mạng, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại không gian sinh hoạt công cộng. (Ảnh trên mạng xã hội).

Hiện tình hình sinh hoạt tại công viên đã có chuyển biến tích cực sau khi chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và bố trí lực lượng chức năng thường xuyên túc trực.

Trẻ em vui chơi tại công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh tối 20/10.

Toàn cảnh không gian vui chơi tại công viên Lãm Làng.