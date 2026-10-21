Từ năm 2027, chi trả chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua VNeID

Từ năm 2027, các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ được chi trả qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID theo lộ trình của BHXH Việt Nam. Người dân chưa đủ điều kiện sẽ tiếp tục nhận tiền bằng phương thức phù hợp, bảo đảm quyền lợi không bị gián đoạn.

BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch số 4146/KH-BHXH về triển khai sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID trong chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Theo kế hoạch, trong tháng 10/2026, cơ quan BHXH tập trung hoàn thiện phương án kết nối, tích hợp, trao đổi dữ liệu với hệ thống định danh điện tử. Các hướng dẫn liên quan đến việc xác định, sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội phục vụ chi trả chế độ cũng được xây dựng trong giai đoạn này.

Từ năm 2027, sẽ chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua VNeID. Ảnh minh hoạ

Phương thức nhận tiền được thiết kế theo hướng linh hoạt. Người hưởng có thể liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động với tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Song song với quá trình chuẩn bị kỹ thuật, thông tin của người đang hưởng chế độ cũng như người mới tham gia sẽ được rà soát, chuẩn hóa.

Trong tháng 11 và 12/2026, BHXH Việt Nam dự kiến hoàn thành kết nối hệ thống phần mềm với hệ thống định danh điện tử, tạo nền tảng khai thác, đối soát thông tin phục vụ việc chi trả.

Cùng với hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, ngành BHXH sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, tích hợp, sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội. Đây là bước chuẩn bị để phương thức chi trả mới được triển khai rộng rãi đối với các chế độ BHXH, BHTN từ năm 2027.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin được tích hợp trên VNeID, cho phép người dân liên kết phương tiện thanh toán để nhận các khoản tiền thuộc chính sách an sinh.

Từ ngày 28/9/2026, người dân đã có thể nhận lương hưu, trợ cấp cùng các khoản an sinh xã hội thông qua tài khoản này theo quy định tại Nghị định số 320/2026/NĐ-CP. Để tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội, người dùng đăng nhập VNeID, chọn mục An sinh xã hội, sau đó chọn Tài khoản hưởng an sinh rồi nhập mật khẩu 6 chữ số của ứng dụng. Người dân tiếp tục chọn ngân hàng nơi đã mở tài khoản, điền tiếp các thông tin cá nhân, số tài khoản nhận tiền. Khi người dùng chọn Gửi thông tin, trên màn hình sẽ xác nhận gửi yêu cầu thành công. Kết quả đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội sẽ được gửi về qua thông báo trên VNeID.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, cả nước hiện có gần 21,6 triệu người tham gia BHXH, tương đương hơn 45% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, hơn 19 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và hơn 2,5 triệu người tham gia tự nguyện. Gần 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH. Số người tham gia BHYT vượt 99 triệu, bao phủ gần 97% dân số.