Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/12: Giằng co trên nhiều mặt trận

Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tiến hành đợt tiến công cơ giới với quy mô hiếm thấy bên trong thành phố chiến lược Pokrovsk, thuộc miền Đông nước này.

Theo thông báo ngày 11/12 của Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 Ukraine, quân đội Nga sử dụng xe bọc thép, ô tô quân sự và xe máy, tổ chức các đoàn cơ giới tìm cách đột phá từ phía Nam lên phía Bắc Pokrovsk.

“Mục tiêu của các đoàn xe là xuyên thủng tuyến phòng thủ để tiến sâu vào khu vực phía Bắc thành phố”, thông báo nêu.

Một nguồn tin trong Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 nói với Reuters rằng Nga đã triển khai khoảng 30 phương tiện trong đoàn tiến công, đánh dấu cuộc tấn công cơ giới lớn nhất từ trước đến nay của Moskva bên trong Pokrovsk. Trước đó, Nga thường chỉ sử dụng một hoặc hai phương tiện để yểm trợ các nhóm bộ binh.

Một pháo thủ thuộc Lữ đoàn Jaeger độc lập số 152 chuẩn bị khai hỏa lựu pháo về phía lực lượng Nga, gần thị trấn tiền tuyến Pokrovsk, vùng Donetsk, Ukraine, ngày 11/12/2025. (Ảnh: Reuters)

Pokrovsk từng là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine tại tỉnh Donetsk, hiện gần như bị phá hủy hoàn toàn. Nga được cho là đã tập trung khoảng 156.000 binh sĩ xung quanh thành phố trong nỗ lực chiếm giữ khu vực này, mục tiêu tiến tới kiểm soát toàn bộ vùng công nghiệp Donbass.

Trong khi Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Pokrovsk, chính quyền Ukraine khẳng định lực lượng của họ vẫn trụ vững tại khu vực phía Bắc.

Ukraine tuyên bố giành lại một phần thị trấn tiền tuyến Kupiansk

Ukraine cho biết họ đã giành lại một phần thị trấn Kupiansk, thuộc tỉnh Kharkiv ở miền Bắc, nơi Bộ Quốc phòng Nga từng tuyên bố kiểm soát từ ngày 21/11.

Ngày 12/12, trong chuyến thị sát Kupiansk, Tổng thống Volodymyr Zelensky biểu dương các đơn vị Ukraine đang chiến đấu tại tiền tuyến. Cùng ngày, một chỉ huy Ukraine cho biết lực lượng Nga bên trong thành phố đã bị bao vây hoàn toàn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thị sát Kupiansk. (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine/Ảnh phát qua Reuters)

“Hôm nay có thể khẳng định quân Nga trong thành phố đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trong một thời gian dài, họ không hiểu điều gì đang diễn ra, nhưng giờ thì họ biết mình đã bị bao vây”, ông Ihor Obolienskyi, Tư lệnh Quân đoàn Khartiia thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, nói với báo Ukrainska Pravda.

Bản đồ trên blog quân sự Deep State của Ukraine cho thấy ít nhất ba ngôi làng ở phía bắc và phía tây của Kupiansk nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Các quận phía bắc của Kupiansk cũng được thể hiện là do Ukraine nắm giữ, đồng thời cho thấy quân đội Nga đang bị bao vây ở trung tâm thành phố.

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Ukraine tiếp tục tập kích hạ tầng dầu mỏ Nga ở biển Caspi

Máy bay không người lái của Ukraine tấn công hai giàn khai thác dầu của Nga trên biển Caspi. Đây được cho là lần thứ hai Kiev nhắm vào hạ tầng năng lượng tại khu vực này kể từ khi xung đột nổ ra.

Một quan chức Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết các UAV đã đánh trúng hai giàn Filanovsky và Korchagin, đều thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí Nga Lukoil. Trong đó, giàn Filanovsky – nằm trong mỏ dầu Caspi lớn nhất của Nga – từng bị tập kích trước đó đầu tuần này.

Mỏ dầu Vladimir Filanovsky của Nga trên Biển Caspi. (Ảnh: Cơ quan An ninh Ukraine)

Theo nguồn tin, các đòn tập kích đã làm hư hại thiết bị then chốt trên cả hai giàn, buộc hoạt động khai thác phải tạm ngừng.

Hiện chưa rõ Ukraine triển khai cuộc tấn công từ đâu khi biển Caspi nằm cách biên giới gần nhất của Ukraine hơn 700km.

Mỹ đề xuất lập "khu kinh tế tự do" ở miền Đông Ukraine

Phát biểu ngày 11/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã gửi Mỹ bản khung 20 điểm sửa đổi nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Nga, trong đó vấn đề nhượng bộ lãnh thổ vẫn là điểm bế tắc lớn.

Theo ông Zelensky, Washington đã đề xuất một “tầm nhìn thỏa hiệp”, theo đó quân đội Ukraine rút khỏi tỉnh Donetsk và các lực lượng Nga sẽ không tiến vào khu vực này. Ông Zelensky cho biết Mỹ gọi đây là mô hình “khu kinh tế tự do”, trong khi Nga mô tả đó là “vùng phi quân sự”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Dù phương án có thể giúp phá vỡ bế tắc ngoại giao, Tổng thống Ukraine lưu ý vẫn còn nhiều câu hỏi quan trọng, bao gồm cơ chế quản lý khu vực và việc bảo đảm quá trình rút quân phải mang tính tương hỗ.

“Vì sao phía bên kia của cuộc chiến lại không rút lui cùng một khoảng cách theo hướng ngược lại?”, ông đặt câu hỏi, đồng thời cho rằng vẫn còn “rất nhiều vấn đề” chưa được giải quyết.

Ông Zelensky cũng nêu vấn đề ai sẽ phụ trách giám sát “khu kinh tế tự do”: “Nếu một số lực lượng rời đi nhưng lực lượng khác vẫn ở lại, điều gì sẽ ngăn chặn bên còn lại – trong trường hợp này là quân đội Nga – tiến xa hơn?; hoặc thâm nhập vào khu vực đó dưới vỏ bọc ‘dân thường’ rồi giành quyền kiểm soát? Đây đều là vấn đề rất nghiêm trọng”.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh mọi nhượng bộ lãnh thổ phải được “người dân Ukraine quyết định”, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu ý dân.

EU đóng băng vô thời hạn tài sản Nga

Ngày 12/12, Liên minh châu Âu (EU) quyết định đóng băng vô thời hạn tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga tại châu Âu, nhằm tránh việc phải gia hạn biện pháp này mỗi sáu tháng và mở đường cho việc sử dụng nguồn tiền để cho Ukraine vay.

Theo kế hoạch, EU có thể cung cấp khoản vay tối đa 165 tỷ euro cho Ukraine giai đoạn 2026 - 2027, chỉ hoàn trả khi Nga bồi thường thiệt hại chiến sự.