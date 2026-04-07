Chiến sự Iran chiều 7/4: Iran tuyên bố đánh chìm tàu sân bay đổ bộ của Mỹ, thề quyết chiến bất chấp các vụ ám sát

Giới chức Israel kiểm tra phía ngoài một địa điểm bị Iran tấn công bằng tên lửa. Ảnh từ mạng xac hội.

Israel xác nhận bị tấn công

Bộ Chỉ huy Hậu phương Israel cho biết đã nghe thấy một số tiếng nổ ở các khu vực trung tâm của đất nước, ngay sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel báo cáo về các tên lửa đang bay tới từ Iran và kích hoạt hệ thống phòng không.

Một video được cho là ghi lại khoảnh khắc một tên lửa của Iran bắn trúng Tel Aviv.

Tàu sân bay đổ bộ Mỹ "phải rút lui xuống đáy Ấn Độ Dương"

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa tuyên bố một đợt tấn công phối hợp mới nhằm vào các mục tiêu liên kết với Mỹ và Israel trong khu vực.

Người phát ngôn Ebrahim Zolfaghari cho biết các chiến dịch được tiến hành “nhắm vào các căn cứ chỉ huy, hậu cần và cơ sở hạ tầng quân sự công nghiệp”. Ông tuyên bố lực lượng hải quân IRGC đã tấn công một tàu container “thuộc chế độ Do Thái” và nhắm mục tiêu vào một tàu sân bay đổ bộ của Mỹ, buộc nó “phải rút lui xuống đáy Ấn Độ Dương”, trong khi tên lửa đạn đạo tấn công các địa điểm ở Haifa, Beersheba và Petah Tikva.

Ông Zolfaghari nói thêm rằng lực lượng Iran đã nhắm mục tiêu vào các vị trí của Mỹ trên khắp vùng Vịnh và Iraq, bao gồm căn cứ không quân Al-Udeid và các cơ sở ở Kuwait và Baghdad, đồng thời tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Al-Kharj và các căn cứ khác có máy bay giám sát của Mỹ.

Ông nói thêm rằng hệ thống phòng không Iran đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái và tên lửa hành trình, bao gồm cả MQ-9 và Tomahawk, và cảnh báo rằng “những lời đe dọa vô căn cứ của Tổng thống Mỹ ảo tưởng… sẽ không ảnh hưởng gì đến việc tiếp tục các hoạt động tấn công”, đồng thời tuyên bố rằng “với mỗi hành động mà các ông thực hiện, sẽ có thêm một thất bại nữa nối tiếp những thất bại trước đó”.

Israel, Ả Rập Xê Út cảnh báo người dân

Lực lượng Phòng vệ Israel đã đưa ra cảnh báo bằng tiếng Ba Tư, kêu gọi người dân Iran tránh sử dụng tàu hỏa và tránh xa các tuyến đường sắt, vì làm như vậy có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Thông điệp kêu gọi người dân không đi tàu cho đến 21:00 giờ địa phương, coi đây là một biện pháp an toàn.

Ả Rập Xê Út đã tạm ngừng giao thông trên cầu King Fahd - tuyến đường bộ duy nhất nối liền vương quốc này với Bahrain - như một biện pháp phòng ngừa trước các mối đe dọa tấn công từ Iran, theo thông báo từ cơ quan quản lý cầu.

Đại sứ Iran cáo buộc Mỹ can thiệp nội bộ

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, Amir Saeed Iravani, đã cáo buộc Washington can thiệp vào công việc nội bộ của Iran, dẫn chứng những phát ngôn của Tổng thống Donald Trump, trong đó ông Trump nói rằng Mỹ đã cố gắng trang bị vũ khí cho các nhóm đối lập Iran thông qua các trung gian.

Trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an, ông Iravani cho biết những bình luận này là “bằng chứng rõ ràng” về những nỗ lực kích động bất ổn, khẳng định chúng xác nhận lập trường lâu nay của Tehran rằng Mỹ tìm cách biến các cuộc biểu tình ôn hòa thành bạo lực và bất ổn, vi phạm luật pháp quốc tế.

Lãnh tụ tối cao Iran khẳng định quyết tâm chiến đấu

Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei tuyên bố lực lượng Iran sẽ không bị lung lay bởi các vụ ám sát nhằm vào các chỉ huy, sau khi người đứng đầu tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng, Thiếu tướng Majid Khademi, bị sát hại vào sáng sớm thứ Hai.

Ông Khamenei cho biết Khademi “đã dành hàng chục năm phục vụ thầm lặng và tận tụy trong các lĩnh vực an ninh, tình báo và quốc phòng”.

“Tuy nhiên, đội ngũ chiến binh không thể bị phá vỡ trên con đường chân lý của Iran Hồi giáo, cùng với các lực lượng vũ trang sẵn sàng hy sinh, tạo thành một mặt trận vững chắc, ăn sâu bén rễ đến mức khủng bố và tội ác không thể làm lung lay quyết tâm theo đuổi lý tưởng thánh chiến của họ,” ông nói.

Những phát biểu của ông Khamenei được đưa ra dưới dạng tuyên bố bằng văn bản. Ông chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi kế nhiệm cha mình, Ali Khamenei, người đã bị ám sát vào đầu cuộc chiến.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng Hai, Israel đã nhắm mục tiêu vào hàng chục quan chức chính trị và quân sự cấp cao của Iran.

Vụ ám sát Khademi đã được cả Tehran và Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, xác nhận. Ông Katz cho biết Khademi “trực tiếp chịu trách nhiệm” về cái chết của dân thường Israel và là “một trong ba nhân vật cấp cao nhất” của Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC).

Cũng trong ngày thứ Hai, quân đội Israel cho biết không quân nước này đã “loại bỏ” Asghar Bagheri, chỉ huy Đơn vị Tác chiến Đặc biệt thuộc Lực lượng Quds của IRGC từ năm 2019. Phía Tehran chưa bình luận về tuyên bố này.

Iran kêu gọi lập "lá chắn người" bảo vệ các nhà máy điện

Thứ trưởng Thanh niên và Thể thao Iran đã kêu gọi giới trẻ lập một “chuỗi người” bao quanh các nhà máy điện của đất nước, sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa Mỹ sẽ ném bom cơ sở hạ tầng công cộng của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz.

“Tôi kêu gọi toàn thể thanh niên, các nhân vật văn hóa nghệ thuật, vận động viên và các nhà vô địch tham gia chiến dịch quốc gia ‘Chuỗi người của thanh niên Iran vì một tương lai tươi sáng’,” Alireza Rahimi viết trên X.

“Vào ngày mai, thứ Ba lúc 14h00, bên cạnh các nhà máy điện trên khắp đất nước, bất kể niềm tin hay quan điểm, chúng ta sẽ nắm tay nhau để nói rằng: Tấn công cơ sở hạ tầng công cộng là một tội ác chiến tranh”.

Cuối tuần qua, ông Trump cho biết Iran có thời hạn đến 20h tối thứ Ba (giờ miền Đông Mỹ) để đạt được một thỏa thuận.