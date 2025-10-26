Ông Putin nói về cuộc thử nghiệm siêu tên lửa hạt nhân “bất khả chiến bại” của Nga

Hình ảnh một cuộc thử nghiệm siêu tên lửa Burevestnik của Nga. Ảnh: Sputnik.

Tên lửa Burevestnik (NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall), trong tiếng Nga nghĩa là “chim bão”, là loại tên lửa hành trình bay thấp, phóng từ mặt đất, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và là tên lửa đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ hạt nhân.

Báo cáo với ông Putin trong cuộc họp ngày 26/10, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov nói trong cuộc thử nghiệm diễn ra hôm 21/10, tên lửa đã bay được 14.000 km trong vòng 15 giờ. Ông Gerasimov nhấn mạnh con số 14.000 km không phải là giới hạn tầm bay của tên lửa.

Nga từng mô tả Burevestnik là tên lửa “bất khả chiến bại”, có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ và bay không giới hạn trong môi trường chiến đấu.

Động cơ hạt nhân của Burevestnik được thiết kế để giúp nó bay xa và lâu hơn nhiều so với các loại tên lửa sử dụng động cơ thông thường, vốn bị giới hạn bởi lượng nhiên liệu mang theo. Nhờ vậy, nó có thể “lảng vảng” trong không trung trong thời gian dài trước khi tấn công mục tiêu.

Sau khi nghe báo cáo, ông Putin nói rằng do các cuộc thử nghiệm quan trọng đã hoàn tất, quân đội cần bắt đầu thực hiện những công đoạn cuối, chuẩn bị hạ tầng trước khi tên lửa Burevestnik có thể được đưa vào trực chiến. "Đây thực sự là một vũ khí độc nhất, thứ mà không quốc gia nào trên thế giới sở hữu", ông Putin nói hôm 26/10.

Ông Putin lần đầu tiết lộ dự án phát triển tên lửa Burevestnik vào tháng 3/2018. Quá trình thử nghiệm diễn ra sau đó một năm.

Thông số của siêu tên lửa "độc nhất vô nhị" Burevestnik mà Nga phát triển. Ảnh: RT.

Theo Reuters, nhiều chuyên gia phương Tây tỏ ra nghi ngờ giá trị chiến lược của vũ khí này, cho rằng nó không mang lại khả năng vượt trội so với những gì Nga đã sở hữu. Một số chuyên gia nhận định tốc độ cận âm của Burevestnik khiến nó dễ bị phát hiện và càng dễ tổn hại nếu bay liên tục trong thời gian quá dài.

Năm 2019, Tổ chức Sáng kiến về Mối đe dọa Hạt nhân (NTI) của Mỹ đánh giá loại tên lửa này “có thể bay vòng quanh Trái Đất ở độ cao thấp, tránh được radar phòng thủ, né địa hình và tấn công bằng đầu đạn hạt nhân tại vị trí khó đoán”.

Chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov từng cho rằng nhiệm vụ của Burevestnik không phải để tấn công phủ đầu, mà để “xóa sổ phần còn lại” của đối phương – gồm các trung tâm chỉ huy, căn cứ quân sự, nhà máy và cơ sở hạ tầng – sau khi Nga đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết, Burevestnik cần được một tên lửa đẩy khác giúp đưa lên không trung. Không khí sau đó được đưa vào lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ để kích hoạt động cơ. Luồng khí siêu nóng sẽ được đẩy ra phía sau tạo lực đẩy.