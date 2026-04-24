Ông Trump muốn gặp Tổng thống Nga Putin tại thượng đỉnh G20 ở Mỹ

Tờ Washington Post hôm 23/4 đưa tin Nhà Trắng dự định mời ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) ở Miami vào tháng 12 năm nay. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của chính quyền Trump cho biết Nga sẽ được chào đón ở cả các cuộc họp cấp bộ trưởng lẫn hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi sau đó, Tổng thống Trump khẳng định ông không biết lời mời chính thức nào.

“Tôi không biết liệu ông Putin có đến hay không. Thành thật mà nói, tôi hoài nghi việc ông ấy sẽ đến. Nhưng nếu ông ấy đến, điều đó có lẽ sẽ rất hữu ích”, ông Trump nói thêm.

Theo đài RT, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Pankin xác nhận đã có lời mời Nga tham dự hội nghị G20 “ở cấp cao nhất”, nhưng còn quá sớm để nói ai sẽ đại diện nước này tham gia sự kiện. Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho hay gần đến ngày diễn ra hội nghị, Moscow sẽ quyết định cử ai làm đại diện.

Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến ​​được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng golf Doral của Tổng thống Trump ở Miami vào các ngày 14 - 15/12, trong đó ông ​​sẽ giữ vai trò chủ trì.

Tổng thống Nga Putin đã không trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 kể từ năm 2019, ban đầu là do đại dịch Covid-19 và sau đó là do hậu quả của sự leo thang xung đột Nga - Ukraine bắt đầu vào năm 2022.