Hà Nội miễn phí xe buýt, metro trong 7 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5

UBND TP Hà Nội vừa thống nhất lựa chọn phương án miễn phí vé theo đề xuất của Sở Xây dựng, áp dụng với toàn bộ hệ thống vận tải hành khách công cộng có trợ giá, gồm xe buýt và đường sắt đô thị.

Cụ thể, chính sách được áp dụng trên 128 tuyến xe buýt trợ giá và 2 tuyến metro là Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – ga Hà Nội (đoạn trên cao).

Thời gian thực hiện kéo dài 7 ngày, chia thành 2 đợt: từ 25/4 đến hết 27/4 (dịp Giỗ Tổ Hùng Vương) và từ 30/4 đến hết 3/5 (dịp 30/4 - 1/5).

Tất cả hành khách sử dụng các tuyến này trong thời gian triển khai đều được miễn phí.

Về tổ chức thực hiện, đối với xe buýt, hành khách vẫn được phát vé lượt theo mệnh giá của từng tuyến nhưng không phải trả tiền; riêng các tuyến thí điểm vé điện tử sẽ cấp vé qua thiết bị POS. Các doanh nghiệp vận tải có trách nhiệm thống kê đầy đủ số lượng vé đã phát hành trong thời gian miễn phí.

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được cấp vé “0 đồng” theo nhu cầu tại quầy hoặc thông qua ứng dụng của Hà Nội Metro. Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm tổng hợp, xác nhận số lượng vé miễn phí phục vụ công tác thanh quyết toán.

Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 16,2 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách trợ giá vận tải công cộng năm 2026. Các đơn vị liên quan phải báo cáo sản lượng hành khách đầy đủ, làm cơ sở chi trả.

Theo đánh giá của thành phố, việc miễn phí vé trong các dịp lễ trước như Quốc khánh 2/9 năm 2025 và Tết Nguyên đán 2026 đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Lượng hành khách sử dụng phương tiện công cộng tăng mạnh, góp phần hạn chế phương tiện cá nhân, giảm áp lực giao thông và cải thiện môi trường đô thị.