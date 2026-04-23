Nóng: Điện Kremlin tuyên bố Tổng thống Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky - nhưng kèm điều kiện “khó nuốt”

Cùng ngày, ông Zelensky kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán hòa bình 3 bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ. Tuy nhiên, tiến trình này đang rơi vào bế tắc khi Washington chuyển trọng tâm sang cuộc chiến với Iran.

Dù Nga nhiều lần cho thấy việc nối lại đối thoại không phải ưu tiên hàng đầu, ông Peskov khẳng định ông Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine - nhưng phải có lý do cụ thể.

“Ông Putin đã nói rõ rằng ông sẵn sàng gặp tại Moscow bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là cuộc gặp phải có mục đích và mang lại kết quả, cụ thể là hoàn tất các thỏa thuận", ông Peskov nói với truyền thông Nga hôm 22/4.

Tổng thống Putin được cho là né tránh gặp người đồng cấp Ukraine vì không thích ông Zelensky. Ảnh SCMP

Những điều kiện mà Điện Kremlin đưa ra là tổ chức tại Moscow và “chốt” được một thỏa thuận đã được chuẩn bị trước – cho thấy Nga không mặn mà với một tiến trình đàm phán thực chất, mà thiên về việc buộc Ukraine chấp nhận các điều khoản có sẵn.

Về phía Ukraine, ông Zelensky nhiều lần bác bỏ Moscow là địa điểm đàm phán.

“Chúng tôi sẵn sàng cho mọi hình thức, vào bất cứ thời điểm nào. Chúng tôi không ngại gặp ở bất kỳ quốc gia nào, ngoại trừ Nga và Belarus – điều này cần được nhấn mạnh lại. Tôi tin rằng các cuộc gặp ba bên nên được nối lại", ông nói ngày 22/4.

Trong khi đó, ông Putin cũng từ chối gặp ông Zelensky tại các quốc gia thứ 3 không tham gia chiến sự, như Thổ Nhĩ Kỳ. Thay vào đó, việc mời lãnh đạo Ukraine tới Moscow được xem là động thái mang tính chiến thuật, có thể nhằm trì hoãn tiến trình đối thoại.

Sau cuộc gặp giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào tháng 8/2025, ông Trump từng nói đang thúc đẩy một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin sau đó phủ nhận việc đã đạt được bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến cuộc gặp này.

Tổng thống Trump cũng từng nhận xét rằng Tổng thống Putin né tránh gặp ông Zelensky vì “không thích ông ấy”.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine chưa từng gặp trực tiếp kể từ khi chiến tranh toàn diện bùng nổ, lần gần nhất là trong khuôn khổ đàm phán Normandy năm 2019.

Phát biểu mới nhất của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh Kiev liên tục kêu gọi Mỹ và Nga quay lại bàn đàm phán nhưng chưa đạt kết quả. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng khẳng định việc nối lại đàm phán với Ukraine hiện không phải ưu tiên của Moscow.

“Ở thời điểm này, vấn đề nối lại đàm phán không phải ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi không ép buộc ai đàm phán. Chúng tôi luôn hành động theo nguyên tắc: nếu đối tác sẵn sàng, chúng tôi cũng sẵn sàng", ông Lavrov nói.