Gần 26 tấn gà, lợn bốc mùi bị phát hiện trong ba kho hàng gần biên giới

Phòng Cảnh sát kinh tế đang phối hợp với các lực lượng chức năng để xác minh, xử lý 3 chủ kho hàng về hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin ngày 23/4.

Trước đó, sáng 18/4, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt ra quân kiểm tra các điểm tập kết hàng hóa tại khu vực thành phố Móng Cái.

Lúc 9h45, tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, lực lượng công an phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 4 và Đội Kiểm soát Hải quan số 1 kiểm tra kho lạnh do Nình A Dảu (29 tuổi) làm chủ đã phát hiện 10,5 tấn chân gà đông lạnh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

15 phút sau, một tổ công tác khác ập vào kiểm tra kho hàng của Sẻn Văn Lèng (34 tuổi) tại khu phố 12, phường Móng Cái 1, thu giữ thêm 3,3 tấn cánh gà cắt khúc giữa.

Đến 11h50 cùng ngày, tại một kho lạnh khác cũng nằm trên địa bàn thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn do Sằn A Sàu (31 tuổi) làm chủ, công an phát hiện thêm 12 tấn chân lợn đông lạnh.

Gần 26 tấn thực phẩm này đều được lưu trữ trong điều kiện vệ sinh kém. Nhiều lô hàng đã chuyển sang màu xám đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc và có dấu hiệu phân hủy, hư hỏng nặng.

Hơn 10,5 tấn cánh gà, chân gà đông lạnh bốc mùi, bị hư hỏng trong kho ở phường Móng Cái. Ảnh: Công an cung cấp

Các chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp đối với toàn bộ số thực phẩm đông lạnh trên. Quá trình kinh doanh thực phẩm, họ chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm và giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện.