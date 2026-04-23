Chính quyền Iran không rạn nứt như ông Donald Trump mô tả?

Cụ thể, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang gửi một thông điệp trực tiếp và rõ ràng tới Mỹ rằng họ sẵn sàng đối thoại và đạt được thỏa thuận, đồng thời để ngỏ khả năng ngoại giao.

Các tàu chở dầu neo đậu tại eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm – Iran. Ảnh: AP

Tuy nhiên, cùng lúc đó, ông tuyên bố rõ ràng rằng việc Mỹ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều không thể chấp nhận được. Ông cũng nhấn mạnh nhiều trở ngại khác, bao gồm những lời lẽ mang tính đe dọa từ phía Mỹ, cũng như việc nước này không giữ đúng các cam kết và đây là những điều không thể chấp nhận được.

Theo kênh Al Jazeera, vấn đề cốt lõi không thay đổi là niềm tin giữa Mỹ và Iran. Hai bên vẫn tồn tại hoài nghi sâu sắc.

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng đoàn đàm phán kiêm chủ tịch quốc hội Iran, cũng tuyên bố việc mở cửa lại eo biển Hormuz chính là một trong những điểm nghẽn mấu chốt giữa Iran và Mỹ.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cho rằng việc Iran trì hoãn quay lại bàn đàm phán là do nội bộ nước này thiếu thống nhất.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Panama vừa lên án việc Iran bắt giữ MSC Francesca, con tàu thuộc sở hữu của Ý nhưng mang cờ Panama.

Bộ Ngoại giao Panama cho biết trên mạng xã hội X: "Con tàu đang trên đường đi qua eo biển Hormuz thì bị khống chế và ép di chuyển vào vùng lãnh hải của Iran".

Bộ Ngoại giao Panama nhấn mạnh hành động của Iran đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh hàng hải và là sự leo thang không cần thiết vào thời điểm cộng đồng quốc tế kêu gọi mở cửa eo biển Hormuz, đảm bảo hoạt động hàng hải quốc tế không chịu sự đe dọa hay tống tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Hãng tin AP dẫn dữ liệu năm 2024 từ chính quyền Panama cho thấy Panama có một trong những hệ thống đăng ký tàu lớn nhất, với khoảng 16% số tàu trên thế giới mang cờ nước này.