Phát biểu tại Phòng Bầu dục, khi được hỏi liệu có cân nhắc triển khai vũ khí hạt nhân hay không, ông Trump trả lời dứt khoát: “Không”. Ông cho rằng đây là một câu hỏi “vô lý”, nhấn mạnh Mỹ đã “giáng đòn nặng nề” vào Iran mà không cần đến vũ khí hạt nhân.

Ông Trump bác khả năng Mỹ tấn công hạt nhân vào Iran. Ảnh: AP

Trong một tuyên bố cách đây 2 tuần, ông Trump nhấn mạnh rằng “cả một nền văn minh sẽ biến mất trong đêm” nếu Iran không đạt được thỏa thuận. Điều này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Mỹ và Iran sau đó đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trước khi bất kỳ hành động quân sự nào được triển khai.

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng tại eo biển Hormuz, Tổng thống Trump cho biết đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ “tiêu diệt” bất kỳ tàu thuyền Iran nào rải thủy lôi tại tuyến hàng hải trọng yếu này.

Cũng trong phát biểu cùng ngày, ông Trump cho biết phía Mỹ hiện “không rõ ai là lãnh đạo tại Iran”, cho rằng tình hình nội bộ nước này đang rơi vào trạng thái bất ổn. Ông nói: “Họ trì hoãn vì vấn đề là ở phía họ, chúng tôi không biết phải làm việc với ai”, nhưng bày tỏ tin tưởng xung đột sẽ không kéo dài quá lâu.

Tổng thống Mỹ còn đề cập đến những biến động trong bộ máy lãnh đạo Iran, ám chỉ việc thay đổi nhiều nhóm lãnh đạo liên tiếp khiến tình hình thêm rối ren. Ông cho rằng Washington đang tạo “cơ hội” để Tehran ổn định nội bộ trước khi tiếp tục các bước đàm phán.

Liên quan đến tiến trình chấm dứt xung đột, ông Trump từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể, nhấn mạnh “đừng thúc giục tôi”. Ông dẫn chứng các cuộc chiến kéo dài trong lịch sử để cho thấy Mỹ không muốn vội vàng trong các quyết định chiến lược.

Tổng thống Trump cho biết lệnh ngừng bắn hiện nay là tín hiệu tích cực, đồng thời khẳng định Iran đang mong muốn đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Washington không chịu áp lực về thời gian, trong khi Iran đang đối mặt với khó khăn lớn do không thể xuất khẩu dầu trong bối cảnh bị phong tỏa trên biển.

“Không phải tôi chịu áp lực về thời gian, mà là họ”, ông Trump nói, cảnh báo nếu không khôi phục được hoạt động xuất khẩu dầu, hạ tầng năng lượng của Iran có thể rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.