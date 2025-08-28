Ấn Độ thông báo động thái đầu tiên đối phó mức thuế quan 50% của ông Trump

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 15/8 đã kêu gọi người dân thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa “Made in India”. Ảnh: Bloomberg.

Theo số liệu của Ấn Độ, năm 2024, nước này đã xuất khẩu hàng dệt may trị giá 37 tỷ USD, trong đó Mỹ là thị trường quan trọng. Nhưng với mức thuế mới, nhiều mặt hàng Ấn Độ, đặc biệt là dệt may sẽ khó cạnh tranh ở Mỹ.

Mithileshwar Thakur, Tổng thư ký Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Dệt may Ấn Độ (AEPC), nói với tờ India Times rằng mức thuế bổ sung của Mỹ đã khiến ngành dệt may Ấn Độ chịu bất lợi lớn so với các nước cạnh tranh như Bangladesh, Việt Nam hay Sri Lanka.

“Ngành dệt may Ấn Độ vốn đã chuẩn bị đối phó với mức thuế 25% do Mỹ áp đặt, vì doanh nghiệp còn có thể gánh một phần chi phí nhưng nay lại chịu thêm mức thuế 25% nữa. Điều này gần như loại bỏ hàng dệt may Ấn Độ khỏi thị trường Mỹ. Chênh lệch lên tới 30 – 31% về thuế so với các nước cạnh tranh như Bangladesh, Việt Nam, Sri Lanka, Campuchia và Indonesia là quá lớn”, ông Thakur nói.

Ông Thakur nhấn mạnh đây là vấn đề “rất nghiêm trọng”, vì một khi thị phần bị mất vào tay các nước cạnh tranh thì rất khó giành lại. Để đối phó, Ấn Độ đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, tận dụng mọi cơ hội từ các hiệp định thương mại với Anh và các nước thuộc khối EFTA (Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu) để “kiểm soát và hạn chế thiệt hại”.

Mức thuế quan của ông Trump khiến hàng dệt may Ấn Độ không thể cạnh tranh được với các quốc gia khác. Ảnh: AFP.

Chính phủ Ấn Độ hôm 27/8 thông báo bắt đầu triển khai các chương trình đặc biệt trên 40 thị trường chủ chốt nhằm bù đắp tổn thất. New Delhi dự kiến đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may và dược phẩm sang Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Canada, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE, Úc, Pháp, Đức và nhiều nước khác.

Ấn Độ cũng có kế hoạch xây dựng các cơ sở sản xuất chung ở nhiều quốc gia để tránh phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Trong thời gian tới, chính phủ Ấn Độ sẽ xây dựng kế hoạch đa dạng hóa thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng khác như đá quý, sản phẩm da, nông sản, hải sản, hóa chất và thiết bị cơ khí.

Nhiều cư dân mạng Ấn Độ kêu gọi chính phủ mạnh tay hơn. Cư dân mạng tên D. Selvaraj viết trên tờ Economic Times: “Hãy liên kết với phần còn lại của thế giới. Nhóm BRICS cùng EU và Canada là đủ để thúc đẩy tăng trưởng. Mỹ sẽ phải chùn bước trước các quốc gia đông dân nhất”.

Cư dân mạng Bimal Kotari viết: “Hãy hạn chế nhập khẩu hàng Mỹ, chúng ta sẽ tìm sản phẩm khác thay thế”. Cư dân mạng S. Manish viết: “Thời kỳ khó khăn cũng là cơ hội phát triển. Người Ấn từng vượt qua nhiều thử thách, không cần cúi đầu trước Mỹ”.