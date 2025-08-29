Tỷ lệ ủng hộ ông Trump xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hai

Theo kết quả khảo sát của Đại học Quinnipiac, Mỹ được công bố hôm 28/8, 37% số người được hỏi tán thành cách Tổng thống Donald Trump xử lý công việc và 55% không tán thành. Trong khảo sát tháng trước, 40% cử tri ủng hộ ông Trump và 54% đưa ra ý kiến ngược lại.

Kết quả này đánh dấu mức ủng hộ thấp nhất và mức phản đối cao nhất đối với ông Trump kể từ khi trở lại Nhà Trắng. Trong cuộc thăm dò hồi tháng 1, tỷ lệ ủng hộ ông là 46% và tỷ lệ không ủng hộ là 43%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 26/8. Ảnh: AFP

Theo khảo sát mới nhất của Đại học Quinnipiac, 84% cử tri Cộng hòa tán thành cách Tổng thống xử lý công việc, 9% không tán thành và 7% không có ý kiến hoặc không trả lời. Tháng trước, 90% cử tri Cộng hòa ủng hộ ông, 9% không ủng hộ và 2% không biết hoặc không trả lời.

Ở nhóm cử tri Dân chủ, 98% không tán thành cách Tổng thống điều hành đất nước, so với 95% của tháng trước.

Ở nhóm cử tri độc lập, 58% không tán thành Tổng thống, 31% tán thành và 11% không có ý kiến hoặc không trả lời.

Đại học Quinnipiac cũng khảo sát người dân về 6 vấn đề, gồm tội phạm, đàm phán chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine, chính sách đối ngoại, kinh tế, thương mại và xung đột Israel - Hamas. Kết quả cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ở mức thấp trong cả 6 vấn đề.

Cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac được tiến hành từ 21/8 đến 25/8 với 1.220 người trưởng thành. Quinnipiac chuyên nghiên cứu dư luận ở các bang và trên toàn quốc về các vấn đề chính sách công, bầu cử.