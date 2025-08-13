Ông Zelensky thừa nhận “chiến thắng cá nhân” của ông Putin

Ông Zelensky tranh luận với ông Trump ở Nhà Trắng vào ngày 28/2/2025. Ảnh: AFP.

Ông Trump dự kiến tiếp đón ông Putin tại Alaska vào ngày 15/8. Phát biểu trước báo giới, ông Zelensky cho rằng sự kiện này đánh dấu “kết thúc tình trạng bị cô lập trên trường quốc tế” của Nga liên quan đến xung đột ở Ukraine, theo RT.

“Ông Putin sẽ gặp ông Trump trên đất Mỹ, và tôi coi đây là chiến thắng cá nhân của ông ấy”, ông Zelensky nói, đồng thời cho biết Moscow cũng đã “khiến các lệnh trừng phạt bị trì hoãn”, ám chỉ tối hậu thư 10 ngày mà ông Trump đưa ra với Nga hồi cuối tháng 7.

Ông Zelensky dự kiến sẽ tham gia hội nghị trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và ông Trump, trước khi ông Trump gặp ông Putin. Đây là nỗ lực cuối cùng của châu Âu nhằm thuyết phục ông Trump duy trì lập trường có lợi cho Ukraine.

Cũng trong ngày 12/8, ông Zelensky nói cuộc đối thoại giữa ông Trump và ông Putin có thể quan trọng đối với hai bên nhưng “họ không thể quyết định bất cứ điều gì về Ukraine mà không có chúng tôi”.

Ông Zelensky cũng đề cập cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Nga, Ukraine, nhưng ngày diễn ra cụ thể vẫn chưa được ấn định. "Nhiều vấn đề sẽ được nêu ra tại đó. Chúng tôi sẽ bảo vệ sự thật và làm mọi cách để chấm dứt cuộc xung đột này”, ông Zelensky nói.

Theo RT, cả Nga và Mỹ đều tỏ ra thận trọng về kết quả sau cuộc gặp sắp tới giữa ông Putin và ông Trump. Đây nhiều khả năng là sự kiện cấp cao mở đầu cho một loạt cuộc đối thoại, hơn là mang lại đột phá ngay lập tức. Nội dung đàm phán dự kiến tập trung vào xung đột Ukraine cũng như các vấn đề song phương rộng hơn giữa Nga và Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói: “Chúng tôi hy vọng cuộc gặp cấp cao sắp tới sẽ tạo động lực cho việc bình thường hóa quan hệ song phương, qua đó giúp chúng tôi tiến triển ở một số vấn đề”.

Phía Nhà Trắng cũng hạ thấp kỳ vọng, khi Thư ký báo chí Karoline Leavitt nói đây sẽ là “một buổi lắng nghe” đối với ông Trump.

“Chỉ một bên liên quan trong cuộc xung đột này sẽ có mặt, nên mục đích là để Tổng thống Trump có cái nhìn rõ ràng và đầy đủ hơn về cách mà chúng ta có thể, hy vọng là, chấm dứt cuộc xung đột này”, bà Leavitt nói.