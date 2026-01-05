Ông Trump hé lộ thêm vũ khí bí mật trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela

Tờ Politico đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/1 đã ám chỉ Washington sử dụng tấn công mạng hoặc các năng lực kỹ thuật khác để gây mất điện tại thủ đô Caracas trong đợt tấn công Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Thủ đô Caracas chìm trong bóng tối khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự vào Venezuela rạng sáng 3/1. (Ảnh: Matias Delacroix/AP)

Nếu được xác nhận, đây sẽ là một trong những lần hiếm hoi Mỹ công khai đề cập việc triển khai sức mạnh không gian mạng chống lại một quốc gia khác trong thời gian gần đây. Những hoạt động như vậy thường được xếp loại tuyệt mật, trong bối cảnh Mỹ được đánh giá là một trong các cường quốc hàng đầu về tác chiến mạng.

“Trời tối. Phần lớn đèn ở Caracas đã tắt nhờ một năng lực chuyên môn nhất định mà chúng tôi có”, Tổng thống Donald Trump cho biết tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago.

Cũng tại sự kiện này, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng Mỹ, Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ, cùng các bộ tư lệnh tác chiến đã “phối hợp tạo ra nhiều hiệu ứng khác nhau” nhằm “mở lối” cho lực lượng Mỹ bay vào Venezuela rạng sáng 3/1. Ông Caine không nêu chi tiết các “hiệu ứng” này bao gồm những gì.

Nhà Trắng, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng và Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ chưa phản hồi các yêu cầu bình luận liên quan đến hoạt động tác chiến mạng tại Venezuela.

Nhóm theo dõi Internet NetBlocks cho biết đã ghi nhận tình trạng gián đoạn kết nối Internet tại Caracas trong thời điểm xảy ra các sự cố mất điện rạng sáng thứ Bảy.

Ông Alp Toker, nhà sáng lập NetBlocks, nhận định rằng nếu các cuộc tấn công mạng góp phần gây ra những gián đoạn này, thì nhiều khả năng đây là các hoạt động nhắm mục tiêu, không ảnh hưởng đến không gian mạng rộng hơn.

Rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), Mỹ mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào thủ đô Caracas, với các đợt không kích, trực thăng và máy bay hoạt động tầm thấp. Nhiều nhân chứng cho biết nghe thấy tiếng nổ lớn và thấy cột khói bốc lên tại một số khu vực trọng yếu. Chính phủ Venezuela sau đó ban bố tình trạng khẩn cấp, lên án đây là “hành động tấn công quân sự nghiêm trọng” của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai xác nhận chiến dịch, cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Maduro cùng vợ tại căn cứ quân sự Fort Tiuna ở Caracas. Theo phía Mỹ, chiến dịch được chuẩn bị trong nhiều tháng, có sự phối hợp của các nhánh quân đội và cơ quan tình báo, với hơn 150 máy bay xuất phát từ nhiều căn cứ trên bộ và trên biển khắp Tây bán cầu.

Sau khi bị bắt, ông Maduro được đưa lên tàu USS Iwo Jima và tới New York để đối mặt với các cáo buộc liên bang của Mỹ, liên quan đến khủng bố ma túy, buôn bán cocaine và tàng trữ vũ khí hạng nặng. Chiến dịch vấp phải phản ứng gay gắt từ nhiều quốc gia, trong đó Nga, Trung Quốc, Iran và Cuba lên án Mỹ xâm phạm chủ quyền Venezuela, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực có hành động khẩn cấp.