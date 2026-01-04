Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ không kích Venezuela Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Theo thông tin từ Nhà Trắng, Mỹ đã tiến hành các đòn không kích chính xác vào thủ đô Caracas, Venezuela và một số mục tiêu chiến lược, đồng thời triển khai lực lượng đặc nhiệm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Phát biểu tại Mar-a-Lago, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tạm thời điều hành Venezuela cho đến khi bảo đảm được một quá trình chuyển giao quyền lực “an toàn và đúng đắn”, không loại trừ khả năng triển khai thêm lực lượng Mỹ nếu cần thiết. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định Ngoại trưởng Marco Rubio đã trao đổi với Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez- người mà theo tuyên bố của ông sẽ kế nhiệm Tổng thống Nicolás Maduro.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ không kích Venezuela. Ảnh: Reuters

Tại Venezuela, tình hình nhanh chóng rơi vào trạng thái bất ổn. Người dân tại nhiều thành phố đổ xô tích trữ lương thực và nhiên liệu. Các hàng dài xe chờ đổ xăng xuất hiện tại nhiều khu vực. Trong bối cảnh đó, Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đã bác bỏ toàn bộ các tuyên bố của Washington, khẳng định ông Nicolás Maduro vẫn là Tổng thống hợp pháp của Venezuela và gọi hành động của Mỹ là “bắt cóc” và “xâm lược”:

“Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân. Tổng thống Nicolás Maduro là tổng thống hợp pháp và duy nhất của Venezuela… Chúng ta sẵn sàng bảo vệ Venezuela, sẵn sàng bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình, những nguồn lực phải được sử dụng cho sự phát triển của quốc gia”.

Các quốc gia láng giềng của Venezuela đã ngay lập tức triển khai biện pháp ứng phó. Chính phủ Chile lên án cuộc tấn công của Mỹ, cảnh báo về một “tiền lệ nguy hiểm” và kêu gọi Liên hợp quốc can thiệp nhằm ngăn chặn leo thang quân sự, đồng thời tăng cường giám sát biên giới trước nguy cơ làn sóng di cư mới. Tổng thống Chile Gabriel Boric nhấn mạnh: “Chile khẩn thiết kêu gọi Liên Hợp Quốc đóng vai trò tích cực và ngay lập tức, sử dụng mọi cơ chế sẵn có để ngăn chặn leo thang quân sự, bảo vệ dân thường, cũng như khôi phục khuôn khổ cho một giải pháp chính trị và hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc”.

Colombia cũng triển khai quân đội dọc biên giới với Venezuela nhằm kiểm soát tình hình an ninh. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Brazil cho biết duy trì khoảng 2.300 binh sĩ tại bang Roraima và khoảng 10.000 binh sĩ trên toàn vùng Amazon.

“Lực lượng chức năng luôn duy trì trạng thái cảnh giác cao và liên tục cập nhật tình hình, đồng thời khẳng định mọi diễn biến hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Biên giới giữa Brazil và Venezuela hiện vẫn được mở”, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil - Jose Mucio khẳng định.

Cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Venezuela được xem là mức độ can dự trực tiếp nhất của Washington tại Mỹ Latinh kể từ sự kiện Panama năm 1989. Chiến dịch quân sự này cũng gây chú ý đặc biệt khi đi ngược lại lập trường lâu nay của Tổng thống Donald Trump, người từng chỉ trích các cuộc can thiệp quân sự ở nước ngoài và đề cao khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”.

Tại Mỹ, nhiều nghị sĩ Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa đã chỉ trích Nhà Trắng hành động mà không có sự phê chuẩn rõ ràng của Quốc hội, cảnh báo nguy cơ Mỹ bị cuốn vào một cam kết quân sự kéo dài, tốn kém và khó kiểm soát. Các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch quân sự cũng đã nổ ra tại nhiều thành phố lớn.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ vô cùng quan ngại, cảnh báo việc sử dụng vũ lực đơn phương có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và kêu gọi tất cả các bên tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nga, Trung Quốc và chính phủ nhiều nước khác cũng đồng loạt lên án chiến dịch của Mỹ, coi đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Venezuela và làm suy yếu nền tảng của luật pháp quốc tế.

Tại châu Âu, Liên minh châu Âu kêu gọi kiềm chế và giảm leo thang, trong khi Pháp và Đức nhấn mạnh sự cần thiết của một tiến trình chuyển đổi hòa bình thông qua các cơ chế chính trị và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.