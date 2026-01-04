Mỹ nói đã đưa ra nhiều đề nghị hào phóng cho ông Maduro

Người biểu tình ủng hộ ông Maduro ở thủ đô Caracas. Ảnh Reuters

"Tôi muốn làm rõ một điều: Nicolás Maduro đã có rất nhiều cơ hội để tránh điều này. Ông ta đã nhận được rất nhiều lời đề nghị vô cùng hào phóng, nhưng thay vào đó, ông ta lại chọn cách đùa giỡn. Và kết quả là những gì chúng ta đã thấy tối nay", ông Rubio nói trong một cuộc họp báo khuya 3/1 (theo giờ Hà Nội).

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela và rằng Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước. Các phương tiện truyền thông đưa tin về các vụ nổ ở Caracas và cho rằng chiến dịch này được thực hiện bởi các thành viên của đơn vị đặc nhiệm Delta Force tinh nhuệ.

Giới chức Venezuela tuyên bố không biết tung tích của Maduro và yêu cầu xác nhận ông còn sống. Một số nghị sĩ Mỹ gọi chiến dịch này là bất hợp pháp, trong khi chính quyền Mỹ tuyên bố Maduro sẽ phải ra tòa. Bộ Ngoại giao Venezuela tuyên bố sẽ kháng cáo lên các tổ chức quốc tế về hành động của Washington và yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ sự đoàn kết với người dân Venezuela. Moscow tuyên bố rằng họ vô cùng lo ngại trước các báo cáo cho rằng ông Maduro và vợ đã bị cưỡng chế trục xuất khỏi đất nước do hành động gây hấn của Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng những hành động như vậy, nếu thực sự xảy ra, cấu thành sự xâm phạm không thể chấp nhận được đối với chủ quyền của một quốc gia độc lập.