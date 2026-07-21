Ông Trump đứng trước lựa chọn sống còn về Iran

Ông Trump được cho là sẽ tiếp tục tấn công Iran vài ngày nữa trước khi xem xét đề xuất ngừng bắn của các nước trung gian. Ảnh: AP.

Theo nguồn tin của Axios ngày 20/7, Qatar, Ai Cập, Pakistan và các nước trung gian khác đã đề xuất với Mỹ và Iran một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Trong thời gian này, các bên dự kiến sẽ khôi phục hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz và nỗ lực đạt được thỏa thuận về các quy tắc dài hạn cho việc đi lại của tàu thuyền.

Chính quyền Trump đang xem xét đề xuất này và đã kêu gọi Israel không đóng cánh cửa ngoại giao. Đồng thời, Mỹ đã triển khai hàng chục máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu đến khu vực để chuẩn bị cho một chiến dịch chung quy mô lớn có thể xảy ra với Israel.

Cả Washington và Tehran đều chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Theo Axios, ông Trump có thể tiếp tục các cuộc tấn công trong vài ngày nữa để trả đũa việc binh sĩ Mỹ thiệt mạng trước khi nghiêm túc xem xét sáng kiến của các bên trung gian.

Tờ Washington Post trước đó đưa tin rằng Mỹ muốn mở rộng chiến dịch quân sự chống lại Iran, nhưng không có đủ nguồn lực để làm điều đó.

Che giấu thương vong

Trong khi đó, tờ New York Times ngày 20/7 đã đưa tin rằng Lầu Năm Góc đã che giấu thông tin về hàng chục binh sĩ Mỹ bị thương trong các cuộc tấn công của Iran tuần trước. Cơ quan này cũng che giấu sự thật rằng một số máy bay trực thăng đã bị hư hại trong các cuộc tấn công đó.

Hôm thứ Sáu, Iran đã tấn công một địa điểm quân sự của Mỹ ở Jordan, khiến 2 binh sĩ thiệt mạng, 4 người bị thương và một người mất tích. Tuy nhiên, theo tờ New York Times, hàng chục binh sĩ khác đã bị thương trong 3 cuộc tấn công khác nhằm vào lực lượng Mỹ tại nước này trong suốt tuần. Một số máy bay trực thăng cũng được cho là đã bị hư hại trong các cuộc tấn công.

Một quan chức nói với CNN rằng “có thể mất vài ngày hoặc thậm chí vài tuần” để thông tin về thương tích được ghi nhận vào Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (DCAS), một cơ sở dữ liệu chính thức. Tổng cộng 427 quân nhân đã bị thương trong cuộc chiến với Iran, theo báo cáo của hãng tin này, trích dẫn số liệu chính thức.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell lập luận rằng “cung cấp thông tin thời gian thực về thương vong không gây tử vong cho giới truyền thông cũng giống như cung cấp thông tin đó trực tiếp cho kẻ thù của chúng ta”.

Ông Parnell bác bỏ những gì ông gọi là "những cáo buộc vô căn cứ và ác ý về việc che giấu số liệu chấn thương".

Ông Parnell nói trên kênh X: “Những cáo buộc che giấu là bịa đặt nhằm gây thêm lo lắng cho người dân Mỹ sau khi 3 quân nhân thiệt mạng trong chiến đấu. Việc chọn lọc những con số thô mà không có bối cảnh sẽ tạo ra một bức tranh cố tình sai lệch và không đầy đủ”.

Việc nối lại các cuộc tấn công thường xuyên vào tuần trước một lần nữa tiết lộ những tổn thất của cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động vào cuối tháng Hai. Một binh sĩ đã thiệt mạng hôm thứ Bảy khi đang cố gắng tiêu hủy một máy bay không người lái ở miền bắc Iraq, nâng tổng số người Mỹ thiệt mạng chính thức lên 17 người.

Hôm thứ Ba, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran đêm thứ 10 liên tiếp, khi cả hai nước đều phát tín hiệu rằng thỏa thuận ngừng bắn trên thực tế đã kết thúc. Lầu Năm Góc đã nối lại các cuộc tấn công để đáp trả các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu và tàu chở hàng ở eo biển Hormuz. Iran cáo buộc Mỹ vi phạm bản ghi nhớ được ký kết ngày 17/6 và kể từ đó tuyên bố sẽ đình chỉ các cam kết của mình theo thỏa thuận này.