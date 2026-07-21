Khởi tố vụ cháy xe khách giường nằm ở Đồng Nai: Tạm giữ tài xế khai buồn ngủ trước khi tai nạn khiến 7 người tử vong

Ngày 21/7, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai những người liên quan, cơ quan điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự. Trên cơ sở đó, Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự tài xế để phục vụ điều tra.

Tài xế khai buồn ngủ, phụ xe kể ngọn lửa chỉ bùng lên sau 10-20 giây

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 20/7, tài xế Trần Thanh Hải điều khiển xe khách giường nằm biển số 50E-447.02 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Năm Lu chở 37 hành khách từ Khánh Hòa đi TP.HCM.

Khoảng hơn 2h ngày 21/7, khi đến Km1839+300 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, tài xế khai đang trong trạng thái buồn ngủ, mất tập trung. Khi phát hiện một xe tải chạy cùng chiều phía trước, người này đánh lái sang phải để tránh va chạm, khiến xe lao vào hệ thống hộ lan bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.L

Sau cú va chạm, xe khách bốc cháy dữ dội từ khu vực gầm xe. Tài xế Hải cho biết, xe bị tắt máy, lửa xuất hiện ở phần đầu xe. Anh cùng phụ xe lập tức phá cửa để đưa hành khách thoát ra ngoài nhưng ngọn lửa và khói lan quá nhanh nên không thể tiếp cận khu vực phía sau xe, nơi nhiều hành khách mắc kẹt.

Lời khai của phụ xe Lê Quốc Đạt cũng cho thấy trước khi tai nạn xảy ra, xe vận hành bình thường. Sau khi xe tắt đèn để hành khách nghỉ ngơi, anh nằm phía sau ghế lái.

"Hơn 2h tôi giật mình nghe tài xế hô cháy. Lúc đầu lửa còn nhỏ nhưng chỉ khoảng 10-20 giây sau đã bùng lên rất lớn", anh Đạt cho biết. Khi cửa xe bị kẹt, phụ xe phải dùng chân đạp mạnh để bung cửa, tạo lối thoát cho nhiều hành khách.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường. Ảnh: N.V

Vụ tai nạn xe khách khiến 7 người tử vong, 6 người bị thương, chiếc xe bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Ngay sau vụ việc, lãnh đạo UBND TP Đồng Nai đã chỉ đạo các lực lượng công an, y tế và cứu nạn cứu hộ khẩn trương cứu chữa người bị thương, điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, thăm hỏi gia đình các nạn nhân và chỉ đạo ngành y tế tập trung mọi nguồn lực điều trị cho người bị thương. Đồng thời, ông yêu cầu các đơn vị liên quan hỗ trợ phương tiện đưa người bị nạn về địa phương, cũng như vận chuyển thi thể các nạn nhân về quê theo nguyện vọng của gia đình.

Công an Đồng Nai báo cáo tình hình với lãnh đạo thành phố. Ảnh: N.V

Theo chính sách hỗ trợ ban đầu, UBND TP Đồng Nai hỗ trợ 20 triệu đồng đối với mỗi nạn nhân tử vong và 10 triệu đồng đối với mỗi người bị thương. Công an TP Đồng Nai cũng hỗ trợ thêm 5 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 3 triệu đồng đối với mỗi nạn nhân bị thương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục thu thập tài liệu, giám định phương tiện và làm rõ toàn bộ nguyên nhân vụ tai nạn xe khách để xử lý theo quy định của pháp luật.