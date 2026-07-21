Arab Saudi phản ứng gắt sau tuyên bố phong toả hàng hải của Houthi

Lực lượng Houthi tại Yemen hôm 20/7 (giờ địa phương) tuyên bố áp đặt lệnh cấm vận hàng hải đối với Arab Saudi, mở rộng căng thẳng giữa hai bên sau nhiều tháng xung đột có dấu hiệu leo thang trở lại.

Trong tuyên bố được phát trên truyền hình, Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree cho biết biện pháp này có hiệu lực ngay lập tức và nhằm đáp trả điều lực lượng này gọi là các hành động quân sự cũng như việc Arab Saudi phong tỏa Yemen trong thời gian dài.

Eo biển Bab el-Mandeb, trong tiếng Arab có nghĩa là "Cổng Nước Mắt", nối liền biển Đỏ với Ấn Độ Dương. Ảnh: NDTV

Theo Houthi, các tàu liên quan đến Arab Saudi sẽ không được phép hoạt động qua eo biển Bab el-Mandeb - tuyến hàng hải chiến lược nối biển Đỏ với vịnh Aden. Tuy nhiên, lực lượng này chưa công bố cụ thể cách thức thực thi cũng như phạm vi áp dụng của tuyên bố trên.

Phản ứng trước động thái của Houthi, liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu tuyên bố sẽ xử lý "kiên quyết và nhanh chóng" mọi hành động đe dọa tự do hàng hải. Riyadh đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ tàu thương mại hoạt động tại khu vực biển Đỏ.

Liên minh do Arab Saudi dẫn đầu cho rằng tuyên bố của Houthi vi phạm luật pháp quốc tế và làm gia tăng nguy cơ bất ổn đối với hoạt động vận tải biển trong khu vực.

Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh biển Đỏ tiếp tục là một trong những điểm nóng an ninh hàng hải của thế giới. Eo biển Bab el-Mandeb là cửa ngõ kết nối với kênh đào Suez, nơi mỗi năm có lượng lớn hàng hóa và dầu mỏ lưu thông giữa châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Các chuyên gia nhận định, nếu Houthi thực sự triển khai các cuộc tấn công nhằm vào tàu liên quan đến Arab Saudi, chi phí vận tải và bảo hiểm hàng hải có thể tiếp tục tăng. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy tuyến hàng hải này đã bị phong tỏa hoàn toàn.

Tình hình cũng làm dấy lên lo ngại căng thẳng tại Trung Đông sẽ tiếp tục lan rộng, nhất là khi khu vực này đang chứng kiến nhiều diễn biến phức tạp liên quan đến các tuyến vận tải năng lượng chiến lược.