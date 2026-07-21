FIFA cắt hình ông Trump khỏi bức ảnh nhà vô địch World Cup

Sau khi cùng chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao cúp cho đội tuyển Tây Ban Nha ngày 19/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn nán lại ở vị trí trung tâm bục trao giải. Đội trưởng Rodri đã cố gắng ra hiệu mời ông Trump lùi ra ngoài để anh cùng các đồng đội nâng cúp ăn mừng. Tuy nhiên, ông Trump vẫn nán lại ở phía bên trái đội hình và dường như muốn chụp ảnh cùng các nhà vô địch.

Chủ tịch FIFA đã bước tới nhắc ông Trump nhường sân khấu cho đội Tây Ban Nha, nhưng Tổng thống Mỹ vẫn xuất hiện trong khung hình của khoảnh khắc ăn mừng. Ông sau đó mới rời đi, khi đội vô địch tiếp tục chụp ảnh.

Bức ảnh do FIFA đăng trên X, cho thấy khoảnh khắc đội tuyển Tây Ban Nha nâng cúp, trong đó hình ảnh ông Trump đã bị cắt. Ảnh: X/ FIFA World Cup

Tài khoản FIFA World Cup sau đó đăng bức ảnh chúc mừng đội tuyển Tây Ban Nha trên nền tảng X, nhưng hình ảnh ông Trump đã bị cắt khỏi khung hình. Huấn luyện viên Luis de la Fuente cũng bị cắt hình, mặc dù ông vẫn xuất hiện trong bức ảnh được tài khoản của đội tuyển quốc gia nam Tây Ban Nha đăng tải.

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha cũng sử dụng một bức ảnh không có mặt ông Trump, được chụp chỉ vài giây sau khi ông rời khỏi sân khấu cùng Chủ tịch Infantino.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (ngoài cùng bên phải) khi đội tuyển Tây Ban Nha nâng cúp vàng. Ảnh: AFP

Đội tuyển Tây Ban Nha sau đó có màn ăn mừng cùng Quốc vương Felipe VI của Tây Ban Nha và gia đình ông. Vua Felipe VI sẽ tiếp đón các cầu thủ tại Madrid vào chiều 19/7 trước khi họ lên xe bus mui trần diễu hành quanh thủ đô.

Tổng thống Trump mùa hè năm ngoái cũng từng gây chú ý khi đứng ở giữa khung hình ngay bên cạnh đội trưởng Reece James của câu lạc bộ Chelsea trong khoảnh khắc họ nâng cúp tại giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ FIFA Club World Cup.