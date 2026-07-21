Iran cảm ơn người Jordan vì giúp nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn Tasnim đăng tải, IRGC cho biết, tên lửa đạn đạo Iran đã nhắm mục tiêu vào máy bay vận tải quân sự C-17 và máy bay chỉ huy - kiểm soát P-8 của Mỹ tại sân bay Aqaba ở miền nam Jordan trong vòng tấn công trả đũa mới nhất. Theo tuyên bố, một số máy bay đã bị "hư hại nặng".

IRGC tiết lộ, các nguồn tin mật của Jordan đã giúp Iran nhắm mục tiêu vào 20 nhà chứa máy bay, nơi đóng quân của lực lượng Mỹ tại khu vực Al-Azraq. Tuyên bố này ám chỉ, rằng ngay cả một trong những đồng minh khu vực thân cận nhất của Washington cũng không còn là căn cứ hậu phương an toàn nữa.

IRGC bày tỏ lòng biết ơn đối với “những người dân đáng kính và các quân nhân dũng cảm của Jordan” vì “sự hợp tác chân thành và thông tin chính xác”, điều mà họ cho rằng đã giúp lực lượng Iran xác định chính xác các tài sản quân sự của Mỹ.

Trước đó, Mỹ thừa nhận cuộc tấn công của Iran vào một trong những cơ sở quân sự của nước này ở Jordan hôm 17/7 đã khiến hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng và một người mất tích, cũng như một số người khác bị thương. Tuy nhiên, Washington chưa xác nhận bất kỳ thiệt hại nào tại sân bay Aqaba.

Iran liên tục tuyên bố đã phá hủy máy bay và các thiết bị quân sự khác của Mỹ trong các cuộc tấn công vào các căn cứ ở Jordan.

Các quan chức Mỹ được tờ New York Times và Wall Street Journal dẫn lời cũng bày tỏ lo ngại, rằng tên lửa của Iran ngày càng hiệu quả hơn trong việc xuyên thủng hệ thống phòng không của Mỹ do tốc độ và khả năng cơ động của chúng.

Trước khi xung đột tái bùng phát, Lầu Năm Góc được cho là đã di dời một số binh lính và máy bay từ Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất đến Jordan và Israel, những quốc gia được coi là khó bị ảnh hưởng hơn do khoảng cách xa hơn với Iran.