Miền Bắc sắp đón mưa lớn trở lại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, từ khoảng ngày 23-25/7, miền Bắc có khả năng đón mưa lớn diện rộng trở lại, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi mưa to trên 250mm.

Trọng tâm mưa lần này là các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Trong đó Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La vừa hứng chịu một đợt mưa rất lớn, để lại nhiều hậu quả nặng nề và vẫn đang trong giai đoạn khắc phục.

Miền Bắc có khả năng đón mưa lớn trở lại từ ngày 23/7.

Trước khi đón mưa lớn, ngày 22/7, miền Bắc trời nắng, khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng cục bộ 35-36 độ.

Tại miền Trung, ngày 22/7, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi có nắng nóng gay gắt trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Khu vực từ Huế đến Phú Yên cũ ngày 22/7 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Dự báo, ngày 23/7, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên cũ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Từ ngày 24/7 nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Trước đó, từ ngày 15-18/7, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ nước ta xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Trọng tâm mưa là 4 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La.

Mưa lớn kéo dài đã dẫn đến lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi, để lại hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, riêng tại xã Mường Than của Lai Châu, lũ quét đã khiến 7 người chết, một người vẫn mất tích và 8 người bị thương. Lực lượng chức năng tại Lai Châu vẫn đang tìm kiếm thi thể người mất tích cuối cùng.

Mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, giao thông, công trình công cộng. Theo ước tính đến sáng 21/7, tổng thiệt hại do mưa lũ tại 4 tỉnh Tây Bắc là 502,76 tỷ đồng. Trong đó, Lai Châu thiệt hại nặng nhất với 330 tỷ đồng, tiếp đến là Sơn La 125 tỷ đồng, Lào Cai 45,16 tỷ đồng và Điện Biên 2,6 tỷ đồng.