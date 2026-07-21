Iran tuyên bố đang trong 'cuộc chiến toàn diện' với Mỹ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Getty Images)

“Thực tế là hiện nay Iran đang tham gia một cuộc chiến tranh toàn diện”, ông Pezeshkian nói ngày 20/7 tại cuộc họp của Hội đồng Tư pháp tối cao ở Tehran, và cho biết thêm rằng “chúng ta phải thực tế và chấp nhận những hậu quả tất yếu của cuộc kháng chiến này”.

"Cuộc chiến ngày nay không chỉ đơn thuần là cuộc chiến tên lửa. Đối phương đã đi đến kết luận rằng họ không thể buộc Iran đầu hàng bằng các cuộc tấn công quân sự”, ông Pezeshkian tuyên bố.

Tổng thống nhận định, đối phương đã tiến hành một "cuộc chiến hỗn hợp" nhằm vào Iran. Ông mô tả nền kinh tế và sinh kế của người dân là những yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đối đầu, nhấn mạnh rằng việc duy trì ổn định kinh tế và bảo vệ tài sản xã hội là hai ưu tiên của "hệ thống quản trị trong thời chiến."

Ông Pezeshkian cũng khẳng định, chính phủ của ông đã "bảo vệ đầy đủ" các quyền và lợi ích quốc gia của Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ, bao gồm cả bản ghi nhớ được ký kết ngày 18/6.

Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các tỉnh phía nam của Iran trong tuần qua, tuyên bố nhằm mục đích "làm suy yếu khả năng của Iran trong việc đe dọa hoạt động vận chuyển thương mại".

Iran đã đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại các quốc gia trong khu vực, bao gồm Kuwait, Bahrain và Jordan.

Sự leo thang này diễn ra khi hai bên, theo bản ghi nhớ hợp tác, dự kiến ​​sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trong vòng 60 ngày để đạt được thỏa thuận cuối cùng.