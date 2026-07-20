Mỹ - Iran đẩy mạnh giao chiến, eo biển Hormuz tê liệt hoàn toàn Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Theo dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế, chỉ có rất ít tàu hàng được ghi nhận đã đi qua eo biển Hormuz trong 2 ngày cuối tuần qua, thời điểm Mỹ và Iran đẩy mạnh các cuộc tập kích nhằm vào nhau. Trong đó, quân đội Mỹ xác nhận có tới 3 binh sĩ thiệt mạng và một người mất tích vì hỏa lực của Iran.

Mỹ - Iran đẩy mạnh giao chiến. Ảnh: AI

Mặc dù vậy, các nguồn tin cho rằng, bên cạnh nguyên nhân chiến sự leo thang, việc chỉ rất ít tàu được ghi nhận đi qua eo biển Hormuz cuối tuần qua có thể do các phương tiện đã chủ động tắt định danh và định vị khi lưu thông, tương tự như trong các đợt căng thẳng leo thang trước đó. Tuy nhiên, con số chính xác các tàu đã lưu thông eo biển Hormuz dịp cuối tuần, chưa được công bố.

Về tình hình giao tranh, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng nay tuyên bố đã tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở Kuwait và Jordan. Trong đó, các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái vào Kuwait, đã phá hủy hoàn toàn một hệ thống radar cảnh báo sớm, một kho linh phụ kiện máy bay chiến đấu và một nhà chứa máy bay không người lái MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ. Các tài sản và cơ sở này được bố trí bên trong căn cứ không quân Ali Al Salem mà lực lượng Mỹ đang vận hành.

Với chiến trường Jordan, IRGC khẳng định các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của lực lượng này nhắm vào sân bay Aqaba, bên bờ Biển Đỏ, đã gây hư hại nghiêm trọng cho nhiều máy bay quân sự hạng nặng của quân đội Mỹ, trong đó có các máy bay chỉ huy và kiểm soát không lưu. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được quân đội Mỹ cũng như các nguồn độc lập xác nhận.

Về các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, truyền thông nhà nước Iran cho biết các vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại hàng loạt khu vực ven biển phía Nam và nằm sâu trong lãnh thổ nước này, khi đòn tập kích của không quân Mỹ diễn ra. Trong đó, thành phố Tabriz thuộc khu vực Tây Bắc Iran, đã lần đầu bị tập kích trong thời gian ngừng bắn. Theo truyền hình Iran, đây là địa điểm nằm sâu nhất trong lãnh thổ Iran bị không quân Mỹ oanh tạc kể từ ngày 8/4, thời điểm lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran được thiết lập. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do các cuộc không kích mới nhất gây ra, chưa được công bố.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại giao tranh Mỹ-Iran có thể còn leo thang ác liệt hơn trong giai đoạn tới. Nguyên do là bởi quân đội Mỹ đang triển khai tăng cường thêm nhiều khí tài hạng nặng đến khu vực, trong đó có các tiêm kích tàng hình hiện đại F-35 và chiến đấu cơ F-16, cùng các máy bay tiếp dầu cỡ lớn, để gia tăng áp lực quân sự lên Iran.