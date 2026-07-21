Lầu Năm Góc: Gần 100 binh sĩ Mỹ bị thương trong 2 tuần qua

Trên mạng xã hội X, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell thông tin: “Mặc dù có gần 100 quân nhân được xác định bị thương ở nhiều mức độ khác nhau kể từ ngày 7/7, nhưng 96% trong số họ đã trở lại làm nhiệm vụ. Họ quyết tâm quay lại chiến đấu. Phần lớn chấn thương gặp phải là chấn động nhẹ”.

Ông Parnell viết điều này để phản bác lại bài báo do tờ New York Times đăng tải cho rằng Lầu Năm Góc che giấu hàng chục trường hợp thương vong của binh lính Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

Tàu thuyền của Mỹ tham gia hoạt động tiếp tế. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Trước đó, CNN cũng đưa tin quân đội Mỹ chậm trễ trong việc công bố thương vong của binh lính và nhấn mạnh sự chậm trễ này nhằm mục đích bảo vệ quân nhân.

Theo tuyên bố từ lực lượng vũ trang Kuwait, quân đội nước này hiện đang đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái “thù địch”.

“Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Kuwait xác nhận mọi tiếng nổ được nghe thấy đều là do hệ thống phòng không đánh chặn mục tiêu thù địch”, quân đội Kuwait, đồng thời kêu gọi người dân “tuân thủ hướng dẫn về an toàn và an ninh do cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành”.

Qatar cũng lên án cuộc tấn công mới này là “sự vi phạm trắng trợn” chủ quyền của Kuwait, cảnh báo chúng có thể làm suy yếu những nỗ lực đang diễn ra nhằm chấm dứt xung đột.

Trước đó, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết quan chức Mỹ sẽ “tiếp tục nỗ lực” thúc đẩy hòa bình lâu dài với Tehran, đồng thời xác nhận chính quyền Tổng thống Donald Trump “vẫn để ngỏ khả năng tìm kiếm giải pháp ngoại giao”.

“Các quan chức Iran tiếp tục phát tín hiệu họ muốn nói chuyện, muốn đàm phán, nhưng hành vi của họ là điều chúng ta đang đáp trả”, ông Rubio nói.

Khi được hỏi liệu Tehran có sẵn sàng đàm phán hay không, ông Rubio thông tin thêm phía Mỹ nhận được tín hiệu “trực tiếp” và “thông qua nhiều kênh khác nhau từ nhiều quốc gia”.

Tương tự, CNN dẫn lời quan chức Iran đưa tin Tehran cũng có quan điểm tương tự và “vẫn sẵn sàng cho cuộc đàm phán ngoại giao”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei thông tin thêm các trao đổi ngoại giao trên thực tế vẫn đang diễn ra trong những ngày qua giữa Mỹ và Iran, thông qua hỗ trợ của các nhà trung gian. Tuy nhiên, Iran sẽ kéo dài “hoạt động quân sự phòng thủ đến chừng nào cuộc tấn công còn tiếp diễn”.