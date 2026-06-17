Ông Trump công khai phê phán chiến thuật quân sự của Israel tại Lebanon

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel đã tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah, lực lượng vũ trang tại Lebanon có quan hệ với Iran, trong thời gian quá dài và với mức độ phá hủy lớn.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

"Quá nhiều người đã thiệt mạng. Không cần phải phá hủy cả một tòa nhà chung cư chỉ để truy tìm một người nào đó, bởi trong những tòa nhà đó có rất nhiều dân thường và không phải ai cũng là thành viên Hezbollah", ông Trump nói.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các dấu hiệu bất đồng giữa ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, dù hai nhà lãnh đạo vẫn duy trì mối quan hệ đồng minh chính trị quan trọng trong nhiều năm qua.

Theo một số nguồn tin, các quan chức Israel gần đây bày tỏ lo ngại về thỏa thuận hạt nhân mà chính quyền ông Trump đạt được với Iran. Trong khi đó, ông Trump được cho là ngày càng mất kiên nhẫn trước các chiến dịch quân sự của Israel tại thủ đô Beirut của Lebanone, vốn bị cho là làm phức tạp các nỗ lực ngoại giao của Washington trong khu vực.

Dù khẳng định có "mối quan hệ tuyệt vời" với ông Netanyahu, Tổng thống Mỹ cho rằng nhà lãnh đạo Israel cần hành động có trách nhiệm hơn đối với Lebanon.

Theo các nguồn tin ngoại giao, một trong những vấn đề gây bất đồng giữa Washington và Tel Aviv là việc Israel tiếp tục các chiến dịch chống Hezbollah tại Lebanon, trong khi lệnh ngừng bắn tại đây được Iran xem là một điều kiện quan trọng trong các cuộc đàm phán khu vực.

Ngay sau bài phát biểu của ông Trump, một tài khoản mạng xã hội chính thức của Nhà Trắng đã đăng tải đoạn video chứa những bình luận này. Tuy nhiên, Nhà Trắng không giải thích lý do đăng tải, đồng thời khẳng định Tổng thống Trump vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ông Netanyahu và đánh giá Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) là "đối tác tuyệt vời".

Một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Mỹ ưu tiên giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại và đàm phán thay vì để xung đột leo thang. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy những phát biểu của ông Trump sẽ dẫn tới các thay đổi chính sách cụ thể hoặc buộc Israel phải điều chỉnh chiến thuật quân sự tại Lebanon. Đại sứ quán Israel tại Washington hiện chưa đưa ra bình luận về những phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump.