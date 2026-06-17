Israel báo động đỏ, nổ lớn dồn dập rung chuyển Galilee

Binh lính Israel. Ảnh minh họa: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency/Getty Images

Theo Kênh 12 của Israel, nhiều vụ đánh chặn đã được ghi nhận, trong khi các hệ thống phòng thủ cũng được triển khai với cường độ cao tại khu vực Metula thuộc Thượng Galilee.

Những tiếng nổ lớn từ các vụ đánh chặn liên tiếp vang lên khắp miền bắc Israel, khiến lực lượng quân sự đồn trú trong khu vực được đặt trong tình trạng báo động cao.

Diễn biến mới nhất xảy ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự dọc biên giới Lebanon – Israel tiếp tục leo thang.

Hezbollah tuyên bố đẩy lùi cuộc tiến quân của Israel

Trên thực địa, lực lượng Hezbollah tối 15/6 ra thông cáo cho biết đã ngăn chặn thành công một đơn vị quân đội Israel tìm cách bất ngờ tiến về khu vực cửa khẩu Kfar Tebnit ở miền nam Lebanon.

Theo tuyên bố này, lực lượng Israel đã buộc phải rút lui ngay sau khi bị phát hiện và đối mặt với hỏa lực đáp trả.

Xe tăng Merkava bị tấn công

Hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA) dẫn thông tin từ Hezbollah cho biết quân đội Israel sau đó đã tăng cường hiện diện quân sự quanh khu vực cửa khẩu bằng cách điều động một lực lượng thiết giáp quy mô lớn.

Theo Hezbollah, lực lượng này bao gồm 5 xe tăng Merkava cùng 4 phương tiện quân sự hỗ trợ khác.

Tổ chức này tuyên bố các mục tiêu đã bị tấn công bằng tên lửa dẫn đường và pháo binh hạng nặng.

Thông cáo cũng cho biết các cuộc đụng độ dữ dội đã nổ ra giữa hai bên trong khu vực, kéo dài trong một khoảng thời gian đáng kể và phản ánh mức độ căng thẳng ngày càng gia tăng tại miền nam Lebanon.

Vụ phóng rocket mới nhất cùng các cuộc giao tranh trên bộ cho thấy tình hình dọc biên giới Lebanon – Israel vẫn hết sức mong manh, bất chấp những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông trong thời gian gần đây.