Mỹ "bó tay" với Israel trong vấn đề Lebanon?

Nhà phân tích cấp cao Lorenzo Trombetta nhận định cuộc chiến của Israel ở Lebanon sẽ tiếp tục và Mỹ sẽ không gây áp lực buộc đồng minh dừng lại.

“Chiến lược của Israel là duy trì thế trận chiến đấu quyết liệt chống lại lực lượng Hezbollah, hướng đến cuộc bầu cử vào cuối tháng 10 tới” - ông Trombetta nói với kênh Al Jazeera.

“Có những bộ trưởng trong chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu, cụ thể là Ben-Gvir, đang vận động tranh cử cho bản thân, thúc đẩy những quan điểm cứng rắn hơn nữa. Có một nghịch lý là lệnh ngừng bắn sẽ không phục vụ cho những chiến lược chính trị này. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu chính trị trong chính phủ Netanyahu, xung đột hiệu quả hơn lệnh ngừng bắn” - ông nói thêm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Quân đội Israel sẽ tiếp tục chiếm đóng vùng đất ở miền Nam Lebanon trên danh nghĩa “bảo vệ” miền Bắc Israel khỏi Hezbollah, và áp lực từ Mỹ khó tác động.

“Tôi không rõ chính quyền ông Donald Trump có thể gây sức ép lên ông Netanyahu như thế nào. Đúng là Mỹ nắm trong tay đòn bẩy vũ khí, nhưng Washington hiếm khi sử dụng để kiềm chế áp lực quân sự của Israel tại Lebanon” - vị chuyên gia nói.

Trong khi đó, ông Gideon Levy - tác giả và nhà bình luận tờ báo Haaretz - mô tả tình hình giữa Mỹ, Israel và Iran là “vẫn rất mong manh”.

“Chỉ có Israel thua trong câu chuyện này. Xung quanh ông Donald Trump, có rất nhiều người trong đảng Cộng hòa, Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao chỉ trích Israel gay gắt hơn chính tổng thống Mỹ. Giờ đây, nếu ông Netanyahu làm tổn hại mối quan hệ với ông Donald Trump, Israel đang thực sự đối mặt với thách thức chưa từng có. Kết quả, hậu quả sẽ rõ như ban ngày trong thời gian tới. Đối với Mỹ và cá nhân ông Donald Trump, Israel là trở ngại từ nay về sau” - ông Levy chia sẻ.

Trái ngược với giới lãnh đạo trên khắp thế giới, các chính trị gia Israel thuộc mọi phe phái đều lên án thỏa thuận Mỹ - Iran.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir là người đầu tiên lên tiếng, viết trên kênh Telegram: “Thỏa thuận của ông Donald Trump không ràng buộc chúng ta. Chúng ta không phải một bên trong thỏa thuận này. Thỏa thuận không bảo vệ an ninh cho chúng ta. Chúng ta không được chấp nhận bất cứ điều gì ngoài tiêu diệt Hezbollah. Chúng ta không được rút lui khỏi một tấc đất mà binh lính chúng ta kiểm soát được”.

Điều này cũng được nhấn mạnh trong tuyên bố chung của ông Ben Gvir và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz.

Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cũng lặp lại quan điểm, gọi thỏa thuận là “tổn hại cho Israel”: “Chúng ta sẽ phải tiếp tục chiến dịch chống Iran bằng các biện pháp đổi mới, đảm bảo Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân”.

Thỏa thuận này đánh dấu “bước ngoặt nguy hiểm với an ninh của Israel”, cựu Thủ tướng Naftali Bennett, ứng viên trong cuộc bầu cử sắp tới của Israel, cho biết. Ông Yair Golan, người đứng đầu đảng Dân chủ cánh tả, cho rằng những thành tựu quân sự của Israel bị "xóa sổ" chỉ bằng "một nét bút".