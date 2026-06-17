Ông Trump chỉ trích ông Netyahu: "Israel phải có trách nhiệm hơn với Lebanon"

Phát biểu với các phóng viên bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7, ông Trump cho rằng các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon đã gây khó khăn cho những nỗ lực ngoại giao của Washington trong việc đạt được thỏa thuận với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Khi được hỏi liệu ông có thất vọng với Thủ tướng Netanyahu hay không, ông Trump đáp: "Nếu không có tôi thì sẽ không có Israel, bởi không có tổng thống Mỹ nào khác sẵn sàng làm những gì tôi đã làm. Tôi có mối quan hệ rất tốt với ông Netanyahu, nhưng giờ đây ông ấy cần có trách nhiệm hơn đối với Lebanon".

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các dấu hiệu bất đồng giữa Washington và Tel Aviv liên quan đến cách tiếp cận đối với cuộc xung đột khu vực. Theo nhiều nguồn tin, chính quyền ông Trump cho rằng các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah đã làm phức tạp thêm tiến trình đàm phán với Iran, trong khi Tehran yêu cầu bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bao gồm cả lệnh ngừng bắn tại Lebanon.

Trước đó một ngày, ông Netanyahu thừa nhận rằng ông và Tổng thống Trump không phải lúc nào cũng có chung quan điểm.

"Có những thời điểm Tổng thống Trump và tôi không đồng quan điểm. Tôi chịu trách nhiệm bảo vệ lợi ích an ninh của Israel và điều đó phải được thực hiện một cách khôn ngoan", Thủ tướng Israel nói.

Trong một phát biểu đáng chú ý khác, ông Trump cho rằng chính quyền Syria hiện nay có thể xử lý vấn đề Hezbollah hiệu quả hơn Israel.

Ông nhắc đến Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa và nhận xét rằng nhà lãnh đạo này đã đạt được những tiến triển trong việc ổn định đất nước cũng như đối phó với Hezbollah. "Tôi đã đề nghị với Israel để Syria xử lý vấn đề Hezbollah, bởi thành thật mà nói, tôi nghĩ họ làm điều đó tốt hơn", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng cuộc đối đầu kéo dài giữa Israel và Hezbollah đã gây ra quá nhiều thương vong. "Israel đã chiến đấu với Hezbollah quá lâu. Có quá nhiều người đang thiệt mạng", ông nói.

Ông Trump đồng thời cảnh báo về tác động đối với dân thường từ các chiến dịch quân sự tại khu vực đô thị. "Không thể phá hủy cả một tòa nhà chung cư chỉ để truy đuổi một cá nhân, bởi trong những tòa nhà đó còn rất nhiều người dân sinh sống và không phải tất cả đều là thành viên Hezbollah", ông nhấn mạnh.