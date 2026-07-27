Xem những kỷ vật bất tử tái hiện 'tọa độ lửa' Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc, thuộc xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), là điểm giao thông chiến lược trên tuyến chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Chỉ trong 240 ngày đêm từ tháng 3 đến tháng 10/1968, nơi đây hứng chịu 48.600 quả bom các loại, được mệnh danh là "tọa độ lửa".

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong và các lực lượng đã kiên cường bám trụ tại Ngã ba Đồng Lộc.

Sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội Thanh niên xung phong 55 Hà Tĩnh khi đang san lấp hố bom, mở đường đã trở thành biểu tượng bất tử của tuổi trẻ Việt Nam.

Trong ảnh là bức thư của chị Võ Thị Tần - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Đại đội 552 Thanh niên xung phong Hà Tĩnh gửi mẹ vào ngày 19/7/1968, chỉ 5 ngày trước khi chị cùng 9 nữ thanh niên xung phong anh dũng hy sinh tại "toạ độ lửa" Ngã Ba Đồng Lộc.

Ba chiếc áo sờn cũ, nhuốm màu bùn đất của các chị Võ Thị Hợi, Nguyễn Thị Xuân và Trần Thị Hường là những kỷ vật được tìm thấy ngay tại hố bom, nơi các chị anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ giữ mạch giao thông.

Những tư liệu, hình ảnh và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" được trưng bày tại Bảo tàng Ngã ba Đồng Lộc, nhắc nhớ về tinh thần xung kích, cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Nhiều bạn trẻ tìm về Bảo tàng Ngã ba Đồng Lộc để tìm hiểu những kỷ vật, hiện vật, qua đó hiểu rõ hơn về những năm tháng chiến đấu gian khổ và sự hy sinh của lực lượng thanh niên xung phong.

Theo Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Bảo tàng Ngã ba Đồng Lộc hiện lưu giữ hơn 1.000 hiện vật của lực lượng thanh niên xung phong từng làm nhiệm vụ trên chiến trường Đồng Lộc trong kháng chiến chống Mỹ. Bên cạnh những kỷ vật, bảo tàng còn tái hiện sinh động câu chuyện về "tọa độ lửa" cùng những trận đánh ác liệt thông qua hệ thống sa bàn, giúp hình dung rõ hơn về những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Đây cũng là một trong những không gian thu hút đông đảo du khách dừng chân tìm hiểu.