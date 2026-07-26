Tướng sừng sỏ Iran tung cảnh báo lạnh gáy tới Mỹ: Cứ một người Iran tử vì đạo, một binh sĩ Mỹ phải đền mạng!

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya Thiếu tướng Ali Abdollahi. Ảnh Merh

Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya – cơ quan chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Iran – khẳng định đây không còn là một lời cảnh báo mà đã trở thành học thuyết tác chiến chính thức.

“Quy tắc mà chúng tôi đã chứng minh trên thực địa với kẻ thù, kể từ thời điểm này, sẽ trở thành một phương trình chiến trường được tuyên bố chính thức và mang tính quyết định: Để đáp trả việc mỗi công dân đáng tự hào của Cộng hòa Hồi giáo Iran tử vì đạo, một binh sĩ Mỹ sẽ bị tiêu diệt”, ông Abdollahi tuyên bố.

Phát biểu trực tiếp nhằm vào lực lượng Mỹ, vị tướng Iran cảnh báo: “Chúng tôi đã chuẩn bị những tấm vé một chiều miễn phí tới địa ngục dành cho các người".

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục các chiến dịch tấn công nhằm vào Iran trong đêm thứ 13 liên tiếp. Theo phía Iran, các cuộc không kích đã đánh trúng nhiều cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có cầu đường và nhà máy khử mặn nước, khiến 55 người thiệt mạng và hơn 640 người bị thương.

Iran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự do Mỹ vận hành tại khu vực Trung Đông.

Trước đó, trong ngày 24/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và quân đội Iran đã lần lượt thông báo tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào những căn cứ có lực lượng Mỹ đóng quân tại Kuwait, Jordan, Bahrain và Erbil (Iraq).

IRGC cũng kêu gọi người dân tại các quốc gia đang tiếp nhận căn cứ quân sự Mỹ di chuyển cách xa ít nhất 500 m khỏi những địa điểm có binh sĩ Mỹ đồn trú, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công tiếp theo có thể xảy ra.

Washington xác nhận đã có hai quân nhân Mỹ thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ quân sự ở Jordan, cùng một trường hợp khác tại Iraq. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng số thương vong thực tế của Mỹ có thể cao hơn con số được công bố chính thức.

Tuyên bố cứng rắn của Tehran cho thấy căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang, khi hai bên liên tục tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng trong khu vực.