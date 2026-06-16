Israel và Hezbollah tiếp tục đọ súng bất chấp thỏa thuận Mỹ - Iran

Theo báo Guardian, nhóm Hezbollah cho biết đã tập kích các lực lượng Israel “đang tiến công” ở phía nam Lebanon hôm 15/6. Cụ thể, các tay súng Hezbollah đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) để ngăn chặn binh lính Israel dùng máy xúc và 2 xe tăng Merkava tiến vào thị trấn Kfar Tebnit gần thành phố Nabatieh.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công của quân Israel ở miền nam Lebanon. Ảnh: Anadolu

Trong một tuyên bố khác vào cuối ngày 15/6, Hezbollah thông tin thêm: “Quân đội đối phương đã tập hợp lại ở khu vực gần ngã tư bằng cách triển khai một lực lượng thiết giáp gồm 5 xe tăng Merkava và 4 xe bọc thép. Các chiến binh thánh chiến Hồi giáo đã nhắm mục tiêu vào chúng bằng một loạt tên lửa và đạn pháo. Các cuộc đụng độ vẫn đang tiếp diễn”.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon trước đó đưa tin một UAV của Israel đã nhắm mục tiêu vào một chiếc xe trong khu vực, khiến tài xế thiệt mạng, đánh dấu vụ tấn công gây chết người đầu tiên kể từ khi thỏa thuận Mỹ - Iran được công bố.

Trong khi đó, Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho hay lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ghi nhận việc giảm bạo lực và các cuộc đấu súng giữa Israel – Hezbollah từ nửa đêm 14/6 đến 16h chiều 15/6.

Đụng độ đang khiến dư luận lo ngại về nguy cơ gây trở ngại cho thỏa thuận mới giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Một quan chức cấp cao của Mỹ hôm 15/6 nói với hãng tin CNN rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance đã ký bản ghi nhớ thỏa thuận (MOU) với Iran bằng hình thức điện tử. Chủ tịch Quốc hội Iran Bagher Ghalibaf là người đại diện Tehran ký kết văn bản này.

Hiện vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về MOU và cách thức thực thi bản ghi nhớ này. Nội dung chính xác của MOU chưa được công bố, nhưng theo quan chức cấp cao Mỹ, văn bản không yêu cầu Israel phải rút quân khỏi Lebanon.

Thủ tướng Israeal Benjamin Netanyahu phần lớn đã tránh đề cập trực tiếp đến thỏa thuận trên trong bài phát biểu hôm 15/6, đồng thời lưu ý ông và Tổng thống Mỹ Trump “không phải lúc nào cũng đồng quan điểm”. Ông Netanyahu cũng khẳng định rõ ràng rằng Israel không có ý định rút quân khỏi miền nam Lebanon, Dải Gaza hay Syria.