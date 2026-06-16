Thủ tướng Israel ra tuyên bố bất ngờ về thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

Theo đó, trong một cuộc họp báo hôm 15/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ: "Có hay không có thỏa thuận, Iran vẫn sẽ không có vũ khí hạt nhân, không phải hôm nay và cũng không phải ngày mai. Chừng nào tôi còn là Thủ tướng Israel, điều đó sẽ không xảy ra".

Ông Netanyahu nhấn mạnh "vẫn chưa biết thỏa thuận đó sẽ như thế nào", đồng thời quả quyết Israel không có ý định rút quân khỏi miền Nam Lebanon, Gaza hay Syria.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN

Đề cập đến mối quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel khẳng định, hai người không phải lúc nào cũng có chung quan điểm.

“Tổng thống Trump và tôi không phải lúc nào cũng chung quan điểm. Ông ấy là Tổng thống Mỹ, còn tôi là Thủ tướng Israel. Tôi chịu trách nhiệm về các lợi ích an ninh của Israel và điều đó cần phải thực hiện một cách khôn ngoan”, ông Netanyahu nói.

Lý giải về câu nói trên, ông Netanyahu cho biết, hành động một cách khôn ngoan đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc về Mỹ. Ông tin rằng mình đang thực hiện điều này theo cách tốt nhất có thể.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho hay, bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran chỉ dài khoảng một trang rưỡi", mô tả đây là một văn bản khung, với nhiều chi tiết cụ thể sẽ tiếp tục được thảo luận trong các vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, một số vấn đề quan trọng vẫn cần được làm rõ trong giai đoạn đàm phán kỹ thuật. Tuy nhiên, văn bản này có vai trò thiết lập khuôn khổ để Iran có thể hưởng lợi từ thỏa thuận nếu thực hiện đầy đủ các cam kết của mình.

Trong đó, ông J.D. Vance tiết lộ, điều khoản đầu tiên của thỏa thuận chỉ rõ Iran và Mỹ cam kết hướng tới hòa bình và ổn định khu vực. Đặc biệt, một phần quan trọng của cam kết này là việc Iran chấm dứt hỗ trợ tài chính cho các tổ chức mà Washington xem là khủng bố, ngừng các hoạt động bị Mỹ cáo buộc là gây bất ổn.