Iran chỉ trích Israel 'ám sát hèn hạ' tham mưu trưởng Hezbollah

Bộ Ngoại giao Iran đêm 23/11 ra tuyên bố chỉ trích vụ tập kích của Israel vào khu dân cư ở Dahiyeh, ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon, là hành vi "xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon", khiến hàng chục dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng hoặc bị thương.

"Bộ Ngoại giao Iran cũng lên án vụ ám sát hèn hạ nhắm vào chỉ huy vĩ đại của Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Lebanon, ông Haytham Ali Tabatabai. Đây là hành vi vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn tháng 11/2024 và vi phạm thô bạo chủ quyền quốc gia của Lebanon", bộ này cho hay.

Ông Haytham Ali Tabatabai (trái), lãnh đạo số hai của Hezbollah. Ảnh: WANA

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 23/11 ra lệnh cho quân đội nước này tấn công khu vực ngoại ô phía nam Beirut, với mục tiêu là "tham mưu trưởng nhóm vũ trang Hezbollah". Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó tuyên bố Tabatabai, tham mưu trưởng Hezbollah, đã chết.

Hezbollah xác nhận đòn tập kích đã khiến "chỉ huy vĩ đại Ali Tabatabai" thiệt mạng, song không nêu cụ thể chức danh của ông.

Bộ Ngoại giao Iran, nước hậu thuẫn chính cho Hezbollah, cho rằng cần phải truy tố và trừng phạt những lãnh đạo Israel đã gây ra "hành động khủng bố và tội ác chiến tranh này". Theo họ, sự hỗ trợ liên tục của Mỹ dành cho Israel là yếu tố chính tạo điều kiện cho các hành vi gây hấn và vi phạm đang diễn ra của Tel Aviv, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm trực tiếp của những bên bảo đảm lệnh ngừng bắn.

Bộ Ngoại giao Iran cũng chỉ trích Hội đồng Bảo an vì "sự im lặng và thụ động một cách vô lý trước những tội ác dai dẳng của Israel đối với người dân Lebanon".

Tabatabai là chỉ huy cấp cao nhất của Hezbollah bị Israel hạ sát kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 11/2024 nhằm chấm dứt hơn một năm giao tranh.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt Tabatabai vào năm 2016, gọi ông là lãnh đạo quân sự chủ chốt của Hezbollah và treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về người này. Truyền thông Israel cho biết ông được coi là lãnh đạo số hai của nhóm, sau thủ lĩnh Naim Qassem.

Các cuộc tập kích của Israel nhằm vào Hezbollah trong hai năm qua đã khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah, phần lớn giới lãnh đạo quân sự và khoảng 5.000 thành viên của nhóm thiệt mạng. Bất chấp hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào cuối năm 2024, Israel vẫn thường xuyên không kích miền nam Lebanon với lý do ngăn Hezbollah phục hồi năng lực quân sự.