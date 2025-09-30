Thế khó Nga lần đầu đối mặt kể từ khi xung đột với Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước nói nền kinh tế Nga đang rơi vào khủng hoảng, đồng thời khẳng định Ukraine có cơ hội giành lại toàn bộ lãnh thổ trong xung đột.

Hôm 28/9, Phó tổng thống Mỹ JD Vance kêu gọi Nga “thức tỉnh và chấp nhận thực tế”, nhấn mạnh nền kinh tế Nga ngày càng đối mặt khó khăn. “Nga không đạt được nhiều lợi thế. Cuộc xung đột này đang tàn phá nền kinh tế của họ, và họ phải tự hỏi sẽ còn mất thêm bao nhiêu người để đổi lấy lợi ích quân sự không đáng kể”, ông Vance nói.

Nhưng theo các nhà kinh tế, bức tranh toàn cảnh phức tạp hơn nhiều. Moscow đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ những ngày hỗn loạn đầu xung đột, song song chưa có dấu hiệu nền kinh tế sụp đổ. Hầu hết các nhà phân tích phương Tây hiện chưa nhận thấy dấu hiệu Điện Kremlin sẽ sớm thay đổi lộ trình quân sự.

“Lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra, chính phủ Nga thực sự đứng trước lựa chọn: sản xuất thêm xe tăng, vũ khí hay đầu tư vào kinh tế dân sự”, bà Maria Shagina, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Berlin, nhận định. “Với Điện Kremlin, trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt, đầu tư cho sản xuất vũ khí luôn là ưu tiên. Nhưng thâm hụt ngân sách ngày càng lớn, chi tiêu quốc phòng leo thang và nguồn thu suy giảm khiến lựa chọn này trở nên khó khăn hơn”.

Theo báo Anh Guardian, các chỉ số hiện nay đều cho thấy nền kinh tế Nga đang trong tình trạng căng thẳng. Bộ Tài chính Nga dự báo tăng trưởng GDP giai đoạn 2024-2025 chỉ dưới 1%, thấp hơn nhiều so với mức 2,3–2,5% đưa ra trước đó. Ông German Gref, lãnh đạo ngân hàng quốc doanh Sberbank, đánh giá Nga đã rơi vào tình trạng “đình trệ về mặt kỹ thuật”.