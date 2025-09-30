Ukraine phóng tên lửa từng hạ soái hạm Moskva vào nhà máy quan trọng của Nga

Theo Hải quân Ukraine, nhà máy Karachevsky Elektrodetal chuyên sản xuất nhiều loại đầu nối điện tử phục vụ công nghiệp quốc phòng và dân sự, trong đó có các bộ phận cho máy bay, radar, bảng mạch in, trạm gốc, thiết bị đo lường và cả máy bay không người lái.

Ukraine đã cải tiến tên lửa chống lại Neptune để tấn công các mục tiêu trên bộ. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Ukraine)

Quan trọng hơn, cơ sở này được cho là nơi chế tạo phần lớn các đầu nối liên kết cho tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cuộc tấn công được tiến hành bằng bốn quả Neptune, phóng từ khoảng cách 240 km, tức chỉ cách biên giới Ukraine hơn 40 km. Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy có nổ lớn và hỏa hoạn bùng phát sau vụ tấn công.

Neptune vốn là tên lửa hành trình chống hạm do Ukraine phát triển từ mẫu Kh-35 thời Liên Xô. Năm 2022, loại vũ khí này từng gây chấn động khi đánh chìm tuần dương hạm Moskva – soái hạm của Hạm đội Biển Đen Nga.

Từ năm 2023, Kiev được cho là đã đưa vào sử dụng phiên bản tấn công mặt đất với tầm bắn xa hơn. Trong khi biến thể ban đầu có tầm tối đa khoảng 300 km, một mẫu nâng cấp mới mang tên "Long Neptune" được Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định có thể vươn tới 1.000 km.

Vụ tấn công nhà máy Elektrodetal diễn ra ngay sau khi Ukraine đánh trúng một cơ sở năng lượng ở khu vực Belgorod, được cho là bằng hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất. Washington gần đây đã cho phép Kiev sử dụng một số vũ khí phương Tây để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga, song loại trừ tên lửa hành trình Tomahawk.

Trong khi đó, Mỹ đang thúc ép các nhà sản xuất tăng tốc sản xuất tên lửa và vũ khí tầm xa. Theo Wall Street Journal, quân đội Mỹ muốn nhân đôi, thậm chí gấp bốn lần tốc độ chế tạo một số loại vũ khí chủ chốt như tên lửa phòng không Patriot, tên lửa chống hạm tầm xa hay tên lửa tấn công chính xác. Tuy nhiên, giới chuyên gia lo ngại mục tiêu này khó khả thi bởi mỗi loại tên lửa cần nhiều năm để hoàn thiện và kiểm chứng độ an toàn.