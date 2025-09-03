Ông Putin có bước thay đổi lập trường về Ukraine

Ngày 2-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng tham gia “hợp tác ba bên” với Mỹ và Ukraine liên quan đến Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (thuộc tỉnh Zaporizhia, Ukraine).

Phát ngôn được đưa ra khi ông Putin hội đàm song phương cùng Thủ tướng Slovakia - ông Robert Fico tại Bắc Kinh (thủ đô Trung Quốc), theo hãng thông tấn TASS.

Ông Putin cho biết trong lần tiếp xúc gần đây với chính quyền Mỹ, cụ thể là cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump ở TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ) hôm 15-8, Moscow nhận thấy chính quyền mới đã lắng nghe quan điểm của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) hội đàm với Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Bắc Kinh (thủ đô Trung Quốc) ngày 2-9. Ảnh: TASS

“Khi trao đổi với chính quyền tiền nhiệm và Tổng thống Biden, không ai chịu lắng nghe. Giờ đây chúng tôi thấy sự hiểu biết lẫn nhau đã bắt đầu hình thành. Chúng tôi rất hoan nghênh và hy vọng cuộc đối thoại xây dựng này sẽ tiếp tục” - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow đã thảo luận với Washington về khả năng hợp tác tại nhà máy Zaporizhia và không loại trừ khả năng trao đổi với Kiev.

“Chúng tôi có thể hợp tác với các đối tác Mỹ tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Thực tế, chúng tôi đã bàn về vấn đề này" - ông Putin cho hay, thêm rằng Nga sẵn sàng làm điều tương tự với Ukraine.

Ngoài ra, chủ nhân Điện Kremlin cũng hé mở viễn cảnh hợp tác hạt nhân với Mỹ tại Slovakia trong tương lai.

Theo tờ The Kyiv Indepedent, phát ngôn này của ông Putin đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với lập trường trước đây của Nga, vốn bác bỏ mọi điều chỉnh trong cơ chế giám sát nhà máy.

Mỹ và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.